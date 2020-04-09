Продление режима ЧП может вылиться в открытые протесты - мнение

В Кыргызстане сложилась взрывоопасная социально-экономическая ситуация, которая может привести к открытым протестам и акциям неповиновения. Об этом власти республики предупреждают общественные деятели и журналисты.

Редактор экспертно-аналитического портала Polit.kg уверен, что режим чрезвычайного положения нужно отменить 15 апреля, чтобы не допустить ухудшения ситуации в стране.

- Однозначно, режим ЧП должен быть отменен для всех регионов и населенных пунктов, где он был введен не позже 15 апреля, не смотря на динамику распространения инфекции. Почему? В обществе назревает недовольство режимом ЧП как необоснованным и чрезмерно жестким. Государство в условиях режима ЧП обязано взять на себя гораздо больший объем социальной поддержки населения, вплоть до компенсации экономических потерь бизнесу, что оно сделать не в состоянии, - поделился мнением с VB.KG Гладилов.

Режим ЧП наносит республике больше вреда, чем пользы. Его продление даже на две недели может вызвать в обществе протесты и откровенное неповиновение, что может перерасти в открытые протесты - Аркадий Гладилов

При этом, он считает, что режим чрезвычайной ситуации должен оставаться. По прежнему должны быть закрыты места развлечение, досуга и общепита. Однако, остальные предприятия должны вернуться к работе. Кроме этого, он предлагает вернуть транспортное сообщение внутри городов и между регионами.

- Кыргызстан уже в самое ближайшее время столкнется с проблемами размещения и трудоустройства трудовых мигрантов, которые вернутся из других стран. Это задача не только экономическая, но и политическая. Сотни, а возможно и тысячи мигрантов могут оказаться фактором дестабилизации политической обстановки в стране. Поэтому Кыргызстану необходимы масштабные проекты, которые смогут задействовать трудовые ресурсы, - говорит Аркадий Гладилов.

Эксперты правовой клиники "Адилет" сегодня обратились с письмом к Сооронбаю Жээнбекову. Они также предупреждают президента о накаляющейся общественно-политической обстановке.

- …красивые отчеты властей о происходящих процессах, необоснованные и чрезмерно жесткие действия правоохранительных органов, комендатур и местных властей по ограничению свободы передвижения и свободы слова, когда людей запирают в собственных квартирах, заваривая двери подъездов, либо угрожают штрафами за хождение без масок, заявляя одновременно, что законом никаких наказаний за этой не предусмотрено, или преследуют медицинских работников и граждан за правду, все эти действия лишь раздражают общество и испытывают его терпение. Неизвестно, как долго продолжится режим ЧС и ЧП, но настроение населения будет только ухудшаться, в стране складывается взрывоопасная общественно-политическая обстановка, поэтому мы предостерегаем власти от совершения непродуманных и несправедливых действий, которые провоцируют людей и могут привести к крайне печальным последствиям, - говорится в открытом письме Правовой клинике "Адилет".

Напомним, в Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. С 25 марта в Оше. В части Ошской области, в Бишкеке и Джалал-Абаде введен режим чрезвычайного положения. В этих населенных пунктах действуют строгие ограничения на передвижения. Кроме того, на всей территории республики установлены блокпосты, которые препятствуют перемещению граждан по территории страны. Остановлена работа многих предприятий.