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У восьми кыргызстанцев в США подозревают коронавирус

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- Екатерина Улитина
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У восьми кыргызстанцев в США, подозревают коронавирус. Об этом сегодня. 9 апреля, сообщил заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев.

Он отметил, что более 20 кыргызстанцев, которые находятся в других странах, проходят лечение от COVID-19.

Арабские Эмираты – 3 человека

Пакистан -7

Индия – 1

Испания – 1 человек лечится в условиях домашнего карантина

Малайзия – 4 студента. Из них 1 выписан из больницы, трое ожидают выписки.

Казахстан – 3 водителя большегрузов. Их доставили в Бишкек

Из России прибыли в КР четверо граждан. Они находятся в Бишкеке, помещены в обсервации и ожидают окончательных результатов тестов.


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URL: https://www.vb.kg/387011
Теги:
здравоохранение, США, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19
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