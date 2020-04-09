У восьми кыргызстанцев в США, подозревают коронавирус. Об этом сегодня. 9 апреля, сообщил заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев.

Он отметил, что более 20 кыргызстанцев, которые находятся в других странах, проходят лечение от COVID-19.

Арабские Эмираты – 3 человека

Пакистан -7

Индия – 1

Испания – 1 человек лечится в условиях домашнего карантина

Малайзия – 4 студента. Из них 1 выписан из больницы, трое ожидают выписки.

Казахстан – 3 водителя большегрузов. Их доставили в Бишкек

Из России прибыли в КР четверо граждан. Они находятся в Бишкеке, помещены в обсервации и ожидают окончательных результатов тестов.