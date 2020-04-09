Граждане возобновили сбор подписей за снижение зарплат депутатам ЖК

В Кыргызстане граждане возобновили сбор подписей за сокращение числа депутатов Жогорку Кенеша, снижение их зарплат и отмены привилегий. Сама петиция была создана на сайте Change.org около 10 месяцев назад. Однако со вчерашнего дня там начали появляться новые подписи. На данный момент "за" подобное предложение выступили 13 613 граждан. Создатели обращения намерены собрать 15 тысяч подписей за подобные изменения.

В петиции говорится:

"ТРЕБУЕМ СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ДЕПУТАТОВ В ЖК КР, СНИЖЕНИЯ ИХ ЗАРПЛАТ, И ОТМЕНЫ ПРИВИЛЕГИЙ!

Требуем сокращения количества депутатов в Жогорку Кенеше Кыргызстана, ибо не видим результатов их работы, а соотвественное и платить им мы больше не хотим.

На содержание Жогорку Кенеша в 2019 году подтрачено 786,6 миллиона сомов. Если разделить сумму на 120 депутатов, то каждый народный избранник обходится кыргызстанцам в 6,5 миллиона сомов в год. Между тем далеко не все парламентарии блещут умом и сообразительностью, выдают не нужные законопроекты. Немного от тех, о ком мы даже и не слышали.

Абдыбек Дюшалиев из "Республики - Ата Журт" проявляет активность лишь по четвергам в разделе "Разное". Он проводил экскурсии по зданию парламента для школьников и посетил Национальный молитвенный завтрак по приглашению Конгресса США. Не ясно, за какие заслуги получил памятный знак "МПА СНГ - 25 лет"

Бакытбек Жетигенов (СДПК). В Жогорку Кенеше он с 2010 года, но каких-то громких инициатив или законопроектов он не продвигал. Лишь в 2017-м парламентарий отправился в Чехию в составе официальной делегации.

Тариел Жоробеков ("Республика - Ата Журт") в парламенте с 2018 года. Избирателям запомнился лишь заботой о колорадских жуках. Ничего о нем не смогли рассказать и в Жогорку Кенеше, кроме короткой биографической справки.

Законотворческой деятельностью Дуйшон Торокулов ("Бир Бол") не прославился. Зато в его послужном списке есть награды за развитие парламентаризма и отстроенная по его инициативе мечеть.

Пресс-служба Жогорку Кенеша о Насыре Мусаеве ("Кыргызстан") разместила только сообщение о принятии присяги. Чем занимается депутат и за что получает зарплату, никому неизвестно. Во фракции "Кыргызстан" подтвердили, что депутат ни разу не был на рабочем месте после присяги. Он находится на лечении в Алматы. Но лишать его мандата не спешат, ждут, когда поправится.

(Насыр Мусаев будучи больным стал депутатом в апреле 2018 года и с тех пор не появлялся в парламенте. В сентябре 2019 года он под давлением общественности вынужден был сдать свой мандат)

Динара Исаева до того, как прийти в парламент, была бизнесвумен. Она владела туристическим агентством "Асман-Тур". Динара Исаева депутат трех созывов. За все эти годы она не внесла ни одного законопроекта, не выступила ни с одной инициативой. Парламентские корреспонденты за молчание прозвали ее "рыбой".

В апреле 2018 года на депутата парламента от фракции "Кыргызстан" Урматбека Самаева и члена этой же фракции, но из городского кенеша Токмака поступила жалоба в милицию. Нардеп Токмакского горкенеша Сулейман Лажаров написал заявление в УВД города, что его коллега и сопартиец Кубанычбек Кочкорбаев и представитель парламентской фракции "Кыргызстан" Урматбек Самаев напали на него, угрожали и требовали, чтобы он сдал мандат. По факту УВД Токмака возбудило уголовное дело по статье "Хулиганство". Спустя полгода депутата наградили почетной грамотой в честь 80-летия парламента. В январе 2019 года имя Урматбека Самаева засветилось в еще одном криминальном скандале. Близ кыргызко-казахской границы произошла перестрелка, в которой участвовали представители депутата.

Не проявляют активности Бактыбек Сыдыков ("Республика - Ата Журт"), Мухтарбек Айнакулов (СДПК), Алмаз Жутанов ("Онугуу-Прогресс"). В их послужном списке есть законопроекты, но чаще они выступают соавторами поправок.Самат Гульнара-Клара, больше известная общественности как экс-глава ЦИК Клара Кабилова, вовсе на заседаниях не появляется.

За систематические прогулы без уважительной причины депутатов лишают 10 процентов заработной платы. В этот список попадали Нодирбек Каримов, Умбеталы Кыдыралиев, Алмаз Жутанов.

А об остальных депутатах, которые "сексалю", "гендер", "стыдно, что в маршрутках ездим", "меня не узнают как депутата" и т.д. стыдно даже сказать.

Спрашивается, что вы там в ЖК вообще делаете??? И за что, народ должен вам платить?

Согласно Положению о фондах депутата, фракции, комитета и депутатской группы Жогорку Кенеша, ежемесячно каждый депутат получает: на командировочные расходы в страны ближнего и дальнего зарубежья - 5 тыс. сомов, или 60 тыс. сомов в год; на оплату услуг связи (международная, междугородняя, сотовая) - 2,5 тыс. сомов, или 27,5 тыс. сомов в год.

На возмещение фактических транспортных расходов, связанных с выездом и авиаперелетами в регионы республики (авиабилеты, горюче-смазочные материалы, наем машин), до 12 раз в оба конца в течение одной сессии ЖК – 7 тыс. сомов, или 84 тыс. в год.

На представительские расходы (прием избирателей, делегаций, представителей посольств и иных международных структур, сувениры и цветы) - 1 тыс. сомов, или 12 тыс. сомов в год;

На канцелярские товары - 1 тыс. сомов, или 12 тыс. сомов в год.

расходы на работу депутатов с избирателями, в том числе суточные, возмещение расходов за проживание, питание и транспорт, услуги связи, аренду помещения, оплату услуг общественных помощников, экспертов и иные непредвиденные расходы – 4,5 тыс. сомов, или 54 тыс. сомов в год.

Кроме того, предусматриваются командировочные расходы внутри страны и в страны ближнего зарубежья водителям депутатов – 7 тыс. сомов в месяц.

Итого, помимо зарплат и премиальных, депутат ежемесячно получает 28 тыс. сомов на "служебные расходы" (в год - 336 тыс. сомов).

Надо отметить, что у фракций и депутатских групп есть свои фонды. Так: на представительские расходы для проведения заседаний фракций и групп, мероприятий государственного и международного уровня, в том числе на сувениры и цветы, выделяется по 10 тыс. сомов в месяц, или 120 тыс. сомов в год.

На оплату услуг связи – по 5 тыс. сомов в месяц, или 60 тыс. сомов в год.

На канцелярские товары для проведения заседаний – 3 тыс. сомов, или 36 тыс. сомов в год.

На привлечение специалистов для проведения экспертиз и дачи заключений – 75 тыс. сомов в месяц, или 900 тыс. сомов в год.

Итого на одну фракцию приходится 93 тыс. сомов в месяц, или 1 млн. 116 тыс. сомов в год!

О привилегиях депутатов можно говорить вечно.

Будем кратки,и требуем:

1. Сократить количество депутатов ЖК со 120 до 35ти. Нам нужно не количество, а КАЧЕСТВО!

2. Снизить оклад депутата ЖК до 30 тысяч со всеми премиями...и то...премию еще нужно заслужить.

3. Отменить основное количество привелегий. Оставить лишь необходимые. Вот тогда действительно в Жогорку Кенеш пойдут настоящие патриоты страны, и не халявщики.

Накипело! Молчать уже не можем!"