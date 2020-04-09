Национальный центр онкологии и гематологии работает в штатном режиме

Как сообщил директор Национального центра онкологии и гематологии Эрнис Тилеков VB.KG, центр работает в штатном режиме. Всем нуждающимся больным по отработанным датам и схемам лечения проводится необходимая лучевая и химиотерапия. Работа с плановыми больными в данное время минимизирована.

По словам директора, в настоящее время центр ограничил работу с пациентами, которые приезжают в Бишкек из регионов, без направлений и обследования, так как есть опасность инфицирования находящихся на стационарном лечении онкологических больных. С этой задачей временно также успешно могут справляться специалисты онкологической службы в областях. Руководителям на местах необходимо хорошо проработать все эти вопросы, чтобы пациенты не метались в поисках помощи по всей стране.

"Мы также проводим онлайн-консультации, обмениваемся историями болезни и обсуждаем тяжелые случаи с нашими региональными коллегами по мобильной связи, - сообщил Эрнис Тилеков.

По всем вопросам, касающимся лечения в нашем центре, можно обращаться к заместителю главного врача по клинической работе Бактыгуль Султангазиевой, тел. 0773123032.