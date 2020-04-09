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Врачи Ошской инфекционки, заразившиеся COVID-19, просят помощи и защиты

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- Екатерина Улитина
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Медики детского инфекционного отделения в Оше просят защитить их от недостоверной информации, которая звучит с высоких трибун. Их письмо опубликовано в социальных сетях.

Накануне, 8 апреля, стало известно, что отделение детской инфекционки в Оше закрыли на дезинфекцию, после того как у нескольких врачей подтвердили диагноз COVID-19. Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов в ходе брифинга рассказал, что одна из врачей отделения была на тое, который устроил паломник, вернувшийся из хаджа. Именно от нее вирус передался другим сотрудникам.

Позже в сети появилось письмо якобы того самого врача Тамилы Нуркамиловой. Она написала, что не была на тое и не пивала с паломниками чай. Сейчас она находится в больнице, подключена к кислороду, но утверждает, что чувствует себя нормально.

"Уважаемые коллеги, мне нужна ваша помощь. 3 апреля я в тяжелом состоянии поступила в Ошскую областную клиническую больницу с диагнозом "коронавирус". Благодаря помощи врачей чувствую себя нормально.

Меня шокировала новость о том, что "врач побывал в гостях у паломников, а потом заразил коллег". Это неправда и ложное обвинение. Я не была на ажы тое.

За 3-4 дня до меня у других врачей началась температура. Мы все ездили на работу в одном бусе. У меня температура поднялась 30 марта, с тех пор я не ходила на работу. Я звонила заведующему Кайрату Макамбаевичу (вероятно речь идет о Кайрате Абжалове, главном враче городской детской инфекционной больницы в Оше – VB.KG) во вторник и сказала, что у меня температура, попросила у него тест на коронавирус, но ответ так и не получила", - пишет медик.

В конце концов, через два дня она добилась, чтобы у нее взяли анализ на коронавирус, он показал сомнительный результат.

"С 1987 года я работаю в медицине. Помогите мне сегодня избавиться от ложных обвинений в свой адрес.

Кайрат Макамбаевич требует от меня объяснительные по WhatsApp. Возможно, они написали сами вместо меня. Мое состояние тяжелое, я нахожусь на кислороде. Помогите донести это до Минздрава и журналистов", - говорится в письме.

Еще одно письмо написано коллективом отделения, его подписали 17 медработников. В нем они рассказывают, что произошло внутрибольничное заражение. Они заполняли анкеты в обсервации в микрорайоне "Черемушки" в Оше. По их словам, у медиков не было средств индивидуальной защиты, в помещениях не организовали "грязные" и "чистые" зоны, не проводилось дезинфекции.

Медики утверждают, что их коллега пытался рассказать руководству, что условия не соответствуют требованиям, но к нему не прислушались. Вместо этого сделали выговор. Лишь после того, как люди, находящиеся в обсервации разместили в интернете видео с условиями пребывания, их перевели в другое здание.

События происходили 17-18 марта.

Отметим, детское инфекционное отделение в Оше продолжает работать в здании Ошской межрайонной больницы. По факту заражения медиков Минздрав ведет расследование.


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URL: https://www.vb.kg/387018
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, врачи, коронавирус, COVID-19
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