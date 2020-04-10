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Мэрия предупреждает: Опасность падения деревьев и больших веток остается!

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- Александр Тузов
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После вчерашнего аномального снегопада в Бишкеке и сегодня, 10 апреля, сохраняется опасность падения деревьев и крупномерных веток. Об этом редакции VB.KG сообщила советник мэра Бишкека по информационной политике Гуля Алмамбетова.

- Дорогие горожане! Если вы увидели упавшее дерево, пожалуйста, сообщите нам по телефону: 0770-830006. Чтобы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества мэрия Бишкека советует автолюбителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа. А также не надо ходить под деревьями, убедительно просим оставаться дома! Пожалуйста! Будьте осторожны! - призывает Гуля Алмамбетова.

По ее сведениям, к счастью, пострадавших людей не было, когда вчера, 9 апреля, в связи с неустойчивой погодой, порывистым ветром и обильными осадками, в городе падали деревья. Внешне здоровые деревья, но с прогнившими корнями, не выдержали порывов сильного ветра с мокрым снегом и начали падать. На некоторых образовались заломы крупных веток, мокрый снег замерз на ветках, молодые деревья не выдержали тяжести снега. За вчерашний день поступило 40 заявок от горожан о повреждении деревьев. Выезжали на места аварийные бригады муниципальных предприятий "Бишкекзеленхоз", "Тазалык", "Бишкексвет", "Бишкекасфальтсервис".

Аварийные бригады эвакуировали 50 упавших деревьев, устранили 44 опасных залома больших сучьев. Среди пострадавших деревьев - тополя, карагачи, акации и клены.


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URL: https://www.vb.kg/387030
Теги:
Бишкексвет, мэрия, Тазалык, снегопад, Бишкекзеленхоз, вырубка деревьев
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