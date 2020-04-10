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В Кыргызстане ограничены налоговые проверки до 1 января 2021 года

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- Оксана Гут
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Государственная налоговая служба ограничила налоговые проверки до 1 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики ввела ограничение на проведение налоговых проверок до 1 января 2021 года. Соответствующий приказ подписал председатель ГНС Кабыл Абдалиев.

Решение о приостановлении налоговых проверок принято в рамках утвержденного распоряжением правительства КР от 30 марта 2020 года плана первоочередных мер по снижению негативного влияния на экономическую и социальную стабильность в связи с распространением коронавируса.

Ограничение не будет распространяться на:

- плановые проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота подакцизных групп товаров;

- внеплановые проверки, проводимые в случае реорганизации, ликвидации организаций и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя;

- внеплановые проверки и перепроверки, проводимые в случае получения органами налоговой службы документально подтвержденных сведений, свидетельствующих о фактах неправильного исчисления налогов налогоплательщиками, после завершения режима чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения;

- камеральные проверки, после завершения режима чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения.


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URL: https://www.vb.kg/387044
Теги:
бизнес, налоги, правительство, Кыргызстан, карантин, ГНС
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