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После гибели подростка в Ала-Арче уволены три руководителя МЧС

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После гибели 14-летнего Амира Кунакунова в природном парке "Ала-Арча" в Кыргызстане приняты кадровые меры в отношении руководства МЧС. Три должностных лица освобождены от занимаемых должностей, министру чрезвычайных ситуаций объявлен строгий выговор.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина. По ее данным, по поручению руководства страны Управление контроля исполнения решений президента и кабинета министров провело проверку обстоятельств гибели подростка, а также организации поисково-спасательных мероприятий.

Проверка выявила серьезные недостатки в оперативном реагировании, передаче информации, координации действий спасательных подразделений и ведомственном контроле.

В частности, установлено, что информация о происшествии несвоевременно доводилась до руководства соответствующих подразделений МЧС. Также выявлены недостаточное взаимодействие между дежурными службами и спасательными группами и упущения в организации поисковых работ.

По итогам проверки президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор министру чрезвычайных ситуаций Канатбеку Чыныбаеву за недостатки в организации работы подведомственных подразделений и ненадлежащий ведомственный контроль.

Решениями председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева от занимаемых должностей освобождены заместитель министра чрезвычайных ситуаций Алмазбек Асанов и начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Азис Эгембердиев.

Кроме того, уволен начальник Государственного центра подготовки спасателей МЧС Тынарбек Мурашов.

Военная прокуратура Кыргызской Республики возбудила уголовное дело по факту халатности. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям и возможному бездействию ответственных должностных лиц МЧС.

Напомним, 7 ноября 2026 года в 19:02 на номер экстренной службы 112 поступил звонок от 14-летнего Амира Кунакунова. Подросток сообщил, что во время спуска в горах потерял ориентир, и попросил помощи спасателей.

9 ноября в районе пика Электро поисково-спасательная группа обнаружила его тело.

Министерству чрезвычайных ситуаций поручено устранить выявленные недостатки, усовершенствовать систему оперативного реагирования, обеспечить устойчивую связь в горной местности и повысить эффективность взаимодействия спасательных подразделений.

Вопросы устранения нарушений и совершенствования системы экстренного реагирования взяты на особый контроль руководства страны.


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URL: https://www.vb.kg/462997
Теги:
Адылбек Касымалиев, Садыр Жапаров, МЧС, несовершеннолетние, погибшие, халатность, Чуйская область, Кыргызстан, уголовное дело
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