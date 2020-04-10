Маратика из Asia MIX задержали за нарушение комендантского часа (видео)

Члена команды КВН Asia MIX Марата Джуманалиева задержали сотрудники правопорядка за нарушение комендантского часа. Видеозапись опубликована сегодня, 10 апреля, на странице коменданта Бишкека Алмазбека Орозалиева.

Судя по записи, автомобиль, в котором кроме Джуманалиева находились еще несколько человек, остановили в ночь с 9 на 10 апреля. У мужчин не оказалось документов, которые разрешают перемещаться по городу в ночное время.

Отметим, Марат Джуманалиев активно занимается благотворительностью. В дни ЧП, он развозит продуктовые пакеты людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации из-за потери работы.

В Бишкеке с 25 марта введен режим чрезвычайного положения и комендантский час в связи с распространением коронавируса.