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Маратика из Asia MIX задержали за нарушение комендантского часа (видео)

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- Екатерина Улитина
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Члена команды КВН Asia MIX Марата Джуманалиева задержали сотрудники правопорядка за нарушение комендантского часа. Видеозапись опубликована сегодня, 10 апреля, на странице коменданта Бишкека Алмазбека Орозалиева.

Судя по записи, автомобиль, в котором кроме Джуманалиева находились еще несколько человек, остановили в ночь с 9 на 10 апреля. У мужчин не оказалось документов, которые разрешают перемещаться по городу в ночное время.

Отметим, Марат Джуманалиев активно занимается благотворительностью. В дни ЧП, он развозит продуктовые пакеты людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации из-за потери работы.

В Бишкеке с 25 марта введен режим чрезвычайного положения и комендантский час в связи с распространением коронавируса.


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URL: https://www.vb.kg/387046
Теги:
ГУВД, КВН, нарушения, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус
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