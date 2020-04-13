ПРООН объявил конкурс на лучшую идею как преодолеть последствия пандемии

ПРООН объявляет конкурс среди инноваторов для преодоления последствий пандемии коронавируса

Суть конкурса "Вызов Открытым Инновациям – InnoKG" заключается в поиске новых идей для решения социальных и экономических последствий пандемии.

Программа Развития ООН (ПРООН) в Кыргызстане в партнерстве с Государственным агентством по ИКТ КР и Парком Высоких Технологий приглашают инноваторов, представителей частного сектора и гражданского общества принять участие в конкурсе "Вызов Открытым Инновациям - Inno4Kg". Конкурс позволит выработать быстрые, разнообразные и эффективные решения, направленные на преодоление каскадных последствий коронавирусной пандемии и удовлетворение острых потребностей уязвимых групп населения.

Задача Inno4Kg заключается в том, чтобы поддержать тех, кто оказался в изоляции на дому, в поиске решений для сохранения психического здоровья и получения социальной помощи.Самообразование, сетевые и социальные связи, инновационные решения бесконтактного производства и доставки, а также изучение новых способов облегчения бремени, лежащего на поставщиках медицинских услуг.

Проекты должны быть реализованы с мая по сентябрь 2020 года, при этом каждый из победителей конкурса получит до 10 000 долларов США на реализацию. Дополнительная информация и формы заявок размещены на сайте ПРООН.

Инновационный конкурс Inno4Kg – это является частью совместного гуманитарного реагирования в рамках Группы по координации мер реагирования на чрезвычайные ситуации (ГКРЧС), которая была введена в действие 16 марта 2020 года по просьбе правительства Кыргызстана в целях оказания помощи в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования наCOVID-19 и подготовки к скорейшему восстановлению.

ГКРЧС - является координационным механизмом совместной деятельности Организации Объединенных Наций и Правительства Кыргызстана, созданным в 2008 году. Возглавляемая Постоянным координатором системы ООН, ГКРЧС состоит из представителей государственных министерств, агентств ООН, международных и местных НПО и донорского сообщества. ГКРЧС уделяет первоочередное внимание и направляет свою поддержку шести приоритетным секторам по раннему восстановлению, образованию, продовольственной безопасности и логистике, здравоохранению, защите и объединенному сектору по водной санитарии, гигиене и непродовольственным товарам.

Медиаконтакт: Айнагуль Абдрахманова ainagul.abdrakhmanova@undp.org