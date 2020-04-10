Пенсионерка отказалась от гумпомощи, предложив отдать ее нуждающимся

Пенсионерка в Кыргызстане отказалась брать гуманитарную помощь. Видео об этом опубликовал на своей странице в Instagram Эрнис Борубаев.

На предложение взять гумпомощь пожилая женщина благородно ответила активисту, чтобы он отдал продукты тем, кто больше в них нуждается.

"Муки у меня около 10 кг есть. Думаю, хватит до пенсии. Лучше отдай тем, у кого совсем ее нет", - сказала она.

Напомним, в связи с введением ЧП силами государства и активистов пенсионеры и нуждающиеся семьи стали получать гуманитарную помощь продуктами питания