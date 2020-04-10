Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Пенсионерка отказалась от гумпомощи, предложив отдать ее нуждающимся

49  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пенсионерка в Кыргызстане отказалась брать гуманитарную помощь. Видео об этом опубликовал на своей странице в Instagram Эрнис Борубаев.

На предложение взять гумпомощь пожилая женщина благородно ответила активисту, чтобы он отдал продукты тем, кто больше в них нуждается.

"Муки у меня около 10 кг есть. Думаю, хватит до пенсии. Лучше отдай тем, у кого совсем ее нет", - сказала она.

Напомним, в связи с введением ЧП силами государства и активистов пенсионеры и нуждающиеся семьи стали получать гуманитарную помощь продуктами питания


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387055
Теги:
гуманитарная помощь, пожилые люди, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  