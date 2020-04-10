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При поддержке Германии открыто отделение неотложной помощи в Джалал-Абаде

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- Нина Ничипорова
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Правительство Германии одобрило досрочное введение в эксплуатацию построенного отделения неотложной помощи в Джалал-Абадской областной клинической больнице. Как сообщила VB.KG медиа-эксперт по вопросам здравоохранения Елена Баялинова, Министерство здравоохранения КР обратилось с соответствующей просьбой к правительству Германии, чтобы создать дополнительные ресурсы в системе здравоохранения для борьбы с пандемией коронавируса.

С начала строительства этого отделения в 2017 году было определено, что шестикоечное отделение будет выполнять роль первой экстренной помощи и сортировки больных, чего до сих пор в Кыргызстане не было.

Как известно, федеральное Министерство по экономическому сотрудничеству и развитию Германии предоставило для строительства и оснащения отделения 3 миллиона евро грантовых средств. Реализация данного проекта была поручена Кредитному институту по восстановлению экономики (KfW). В рамках сопроводительных мероприятий персонал больницы прошел обучение.

Германское финансовое сотрудничество с Кыргызстаном в области неотложной медицинской помощи, финансируемое через Немецкий банк развития, началось в 2007 году с программы "Усиление экстренной медицинской помощи", направленной на модернизацию экстренных служб в Оше и Бишкеке.

Вторая фаза проекта реализуется с 2015 года и направлена на модернизацию экстренных служб в Джалал-Абадской области. Она как раз включила в себя строительство и оснащение оборудованием интегрированного отделения экстренной медицинской помощи в главной больнице области, а также учебные мероприятия для медицинского персонала, обеспечивающего уход при оказании экстренной помощи по всей Джалал-Абадской области.

Данный опыт в качестве модели распространяется на областном и национальном уровнях.


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URL: https://www.vb.kg/387060
Теги:
Германия, Джалал-Абадская область, строительство, медицина, скорая помощь
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