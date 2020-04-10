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Минобраз КР: Итоги IV четверти засчитаются при выставлении годовой отметки

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- Оксана Гут
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Итоги IV четверти будут засчитываться при выставлении годовой отметки. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе министерства образования и науки КР.

"В рамках дистанционного обучения очень важна мотивация, поэтому система оценивания в школах сохранена. Учителям для оценивания предложено использовать тесты, разработанные Национальным центром тестирования при МОН КР, и инструкциями Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.

В ведомстве понимают, что у детей разные возможности и условия использования ресурсов дистанционного обучения, разное воспринятие онлайн и телеуроков, разный доступ к средствам связи с учителями. Но при этом необходимо не только сохранить у школьников мотивацию к учебе, но и, более того, усилить мотивацию в рамках дистанционного обучения.

Поэтому учителям рекомендовано для оценивания детей по итогам 2019-2020 учебного года использовать как приоритетные итоги первых трех четвертей, а четвертую – с учетом разных образовательных возможностей школьников и для улучшения общегодовой отметки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для дистанционного обучения учащихся были разработаны телеуроки, которые транслируются на телеканалах Баластан (КТР), ИлимБилим (ЭлТР), Пятом канале, Пирамиле и ТВ Санат. Разработан образовательный портал www.oku.edu.gov.kg, который содержит учебные материалы, электронные учебники, дополнительную литературу, задания, видеоуроки, руководства для учителей, развивающие игры, тесты и другое.

Для обратной связи с учащимися учителям предлагается использовать такие современные технологий, как Zoom, Google classroom, Telegram, WhatsApp, электронную почту.


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URL: https://www.vb.kg/387062
Теги:
Министерство образования, образование, школа, Кыргызстан, учителя, карантин
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