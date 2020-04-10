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На Иссык-Куле почтальоны разнесли пенсии и пособия получателям на дом

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- Оксана Гут
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В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области сотрудники почтовых отделений разносят пенсии и пособия получателям на дом. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития.

По данным МТСР, в Джети-Огузском районе ежемесячно государственные пособия получают 4500 человек.

"Из них 1640-м выплачивается детям из малообеспеченных семей "уй-булого-комок", остальные получатели социальных пособий - это лица с ограниченными возможностями здоровья и пожилые, не имеющие право не пенсии (получают пособия). Также, денежные компенсации взамен льгот, на сегодня получают 607 человек", - говорится в сообщении.

На выплату государственных пособий и денежных компенсаций городским/межрайонным управлениям труда и социального развития ведомство выделило средства 6-7 апреля.


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URL: https://www.vb.kg/387065
Теги:
пенсии, пособия, Кыргызстан, карантин
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