На Иссык-Куле почтальоны разнесли пенсии и пособия получателям на дом

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области сотрудники почтовых отделений разносят пенсии и пособия получателям на дом. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития.

По данным МТСР, в Джети-Огузском районе ежемесячно государственные пособия получают 4500 человек.

"Из них 1640-м выплачивается детям из малообеспеченных семей "уй-булого-комок", остальные получатели социальных пособий - это лица с ограниченными возможностями здоровья и пожилые, не имеющие право не пенсии (получают пособия). Также, денежные компенсации взамен льгот, на сегодня получают 607 человек", - говорится в сообщении.

На выплату государственных пособий и денежных компенсаций городским/межрайонным управлениям труда и социального развития ведомство выделило средства 6-7 апреля.