Межправсовет ЕАЭС утвердил срочные антикризисные меры при пандемии

Главы правительств стран ЕАЭС утвердили комплекс срочных мер по обеспечению экономической стабильности в Союзе в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции. Это произошло, как сообщили в Евразийской экономической комиссии, по итогам заседания Межправительственного совета ЕАЭС, которое состоялось 10 апреля в формате видеоконференции.

От Кыргызстана участие в заседании принял премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

Как подчеркнул председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, эти меры разработаны совместно с правительствами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и сгруппированы в два раздела.

Первый содержит пакет срочных мер стабилизационного характера. И предусматривает организацию взаимодействия соответствующих уполномоченных органов при проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий, цель которых - предупреждение и минимизация последствий распространения коронавирусной инфекции.

Данный пакет включает, в том числе, проведение консультаций по вопросам сбалансированности продовольственного рынка, оперативной организации поставок товаров первой необходимости, создание для них "зеленого коридора. Это предполагает временное обнуление ввозных таможенных пошлин, упрощение таможенных процедур, включая возможность автоматической регистрации деклараций на них, совершение в первоочередном порядке таможенных операций в отношении товаров, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий пандемии.

Также предусмотрено введение единых временных ограничений на экспорт критически важных товаров в третьи страны, временное снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин на комплектующие и материалы для отдельных отраслей с учетом их экономической и социальной значимости, оперативное проведение консультаций на уровне вице-премьер-министров стран Союза. Подчеркнута необходимость совместных мероприятий по созданию противовирусных препаратов и вакцин, налаживанию их массового производства, обеспечения бесперебойной работы транспорта и грузовых перевозок как в рамках ЕАЭС, так и в целях транзита.

Второй раздел содержит меры системного характера, которые направлены на восстановление и обеспечение дальнейшего экономического развития, макроэкономической стабильности, устойчивости функционирования финансовых рынков и платежных систем, поддержку предприятий реального сектора экономики, более активное участие региональных финансовых институтов в процессе поддержки экономик стран-партнеров.

В этот блок также включено развитие цифровизации торговли, расширение использования электронных товарно-сопроводительных документов, применения электронной цифровой подписи, оцифровка взаимодействия логистических операторов, расширение технологий автоматической регистрации и выпуска для импортных, экспортных и транзитных товаров.