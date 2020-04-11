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"Если не сейчас, то когда еще наша помощь будет так нужна Кыргызстану?"

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- Нина Ничипорова
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Если не сейчас, то когда еще наша помощь будет так нужна Кыргызстануи нашему народу? Так считают врачи абсолютно всех частных медицинских центров города Ош – а их более 30, откликнувшиеся на призыв мэрии помочь в борьбе с коронавирусом. Среди них и клиника интервенционного кардиолога Таланта Эралиева "КардиоАзияПлюс".

Доктор Эралиев обслуживает больных еще и в других больницах, он работал в обсервации в военном госпитале, так как первоначально имеет военно-медицинское образование. Как и многие другие, оказался на время изолированным, находился сам под пристальным вниманием медиков и только недавно получил возможность передвигаться по служебным обязанностям. Хотя в Оше налицо отсутствие свободного передвижения для медиков, им не выдают пропуска.

Как рассказала медиа-эксперт по вопроcам здравоохранения Елена Баялинова VB.KG, в клинике "КардиоАзияПлюс" находились на обсервации более 65 человек, у всех оказался отрицательный результат на коронавирус. По данным на 10 апреля, сейчас сюда госпитализированы больные из второго потока, у которых на этот раз коронавирус подтвержден. На круглосуточной вахте стоят бригады медиков, в том числе врачи-инфекционисты и здешние реаниматологи, медицинские сестры и санитарки.

"Настроение у всех, можно сказать, боевое, - передает доктор по ватсапу. - Все воспринимают ситуацию, как должное: если не сейчас, то когда мы еще так нужны Кыргызстану и нашему народу?! По словам моих коллег, которые сейчас находятся в изоляции, питанием их обеспечивают кафешки, у некоторых сотрудников периодически возникают стрессы и паника, а в остальном всего в достатке.

Хотелось бы особо отметить и поблагодарить учредителей "КардиоАзияПлюс" - Зульфию Бекмурзаеву и Медера Эргешова. Когда потребовалось предоставить клинику на обсервацию, а теперь и для лечения больных COVID-19, они даже не раздумывали, несмотря на предполагаемый ущерб.

Огромная благодарность и врачам, согласившимся добровольно работать с коронавирусными больными - Кыял Тойгомбаевой и Бексултану Жаныбекову".


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URL: https://www.vb.kg/387076
Теги:
Ош, Кыргызстан, больница, коронавирус
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