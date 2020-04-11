"Если не сейчас, то когда еще наша помощь будет так нужна Кыргызстану?"

Если не сейчас, то когда еще наша помощь будет так нужна Кыргызстануи нашему народу? Так считают врачи абсолютно всех частных медицинских центров города Ош – а их более 30, откликнувшиеся на призыв мэрии помочь в борьбе с коронавирусом. Среди них и клиника интервенционного кардиолога Таланта Эралиева "КардиоАзияПлюс".

Доктор Эралиев обслуживает больных еще и в других больницах, он работал в обсервации в военном госпитале, так как первоначально имеет военно-медицинское образование. Как и многие другие, оказался на время изолированным, находился сам под пристальным вниманием медиков и только недавно получил возможность передвигаться по служебным обязанностям. Хотя в Оше налицо отсутствие свободного передвижения для медиков, им не выдают пропуска.

Как рассказала медиа-эксперт по вопроcам здравоохранения Елена Баялинова VB.KG, в клинике "КардиоАзияПлюс" находились на обсервации более 65 человек, у всех оказался отрицательный результат на коронавирус. По данным на 10 апреля, сейчас сюда госпитализированы больные из второго потока, у которых на этот раз коронавирус подтвержден. На круглосуточной вахте стоят бригады медиков, в том числе врачи-инфекционисты и здешние реаниматологи, медицинские сестры и санитарки.

"Настроение у всех, можно сказать, боевое, - передает доктор по ватсапу. - Все воспринимают ситуацию, как должное: если не сейчас, то когда мы еще так нужны Кыргызстану и нашему народу?! По словам моих коллег, которые сейчас находятся в изоляции, питанием их обеспечивают кафешки, у некоторых сотрудников периодически возникают стрессы и паника, а в остальном всего в достатке.

Хотелось бы особо отметить и поблагодарить учредителей "КардиоАзияПлюс" - Зульфию Бекмурзаеву и Медера Эргешова. Когда потребовалось предоставить клинику на обсервацию, а теперь и для лечения больных COVID-19, они даже не раздумывали, несмотря на предполагаемый ущерб.

Огромная благодарность и врачам, согласившимся добровольно работать с коронавирусными больными - Кыял Тойгомбаевой и Бексултану Жаныбекову".