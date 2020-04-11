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Продовольственная безопасность. В Кыргызстане увеличат посевы пшеницы

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане в этом году посеют на 5 тысяч гектаров больше пшеницы, чем в прошлом. Об этом сегодня, 11 апреля, в ходе брифинга сообщил министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев.

- Мы призываем фермеров эффективно закончить этот посевной сезон, чтобы не осталось ни одного гектара пустой земли, - сказал министр сельского хозяйства.

Он отметил, что в регионах нет дефицита дизельного топлива. В республике имеется запас минеральных удобрений и семян. В настоящее время открыты точки продажи запасных частей для сельскохозяйственной техники. Они работают в Сокулукском районе, в Токмаке, в южных областях республики, также запчасти можно приобрести на рынке Кудайберген в Бишкеке.

Эркинбек Чодуев добавил, что от фермеров поступает много жалоб на работу блокпостов, которые останавливают движение техники, не позволяют фермерам проехать в банк или по другим потребностям.

- Мы готовы оказать содействие фермерам и помочь наладить их работу. Сотрудники блокпостов не должны препятствовать весенне-полевым работам. В Министерстве сельского хозяйства круглосуточно работает телефон горячей линии. Операторы готовы ответить на любые вопросы и помочь в решении возникших трудностей, - сказал Чодуев.

Телефон горячей линии: 0701 88 10 08

Напомним, на всей территории Кыргызстана введен режим чрезвычайной ситуации, в ряде населенных пунктов – режим ЧП.


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URL: https://www.vb.kg/387079
Теги:
пшеница, сельское хозяйство, чрезвычайные ситуации, Кыргызстан, Эркинбек Чодуев
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