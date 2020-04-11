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Песков: В Москве тяжелая ситуация, больницы работают в авральном режиме

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Из-за распространения коронавируса в Москве сложилась тяжелая ситуация, больницы работают в авральном режиме, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире одного из федеральных каналов. Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

По данным СМИ, в столице и Санкт-Петербурге количество заболевших растет, наплыв больных очень большой, больницы работают чрезвычайно напряженно, в героическом режиме, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что ни в одной стране мира система здравоохранения не готова к пандемии. В России же, если бы Владимир Путин не принял решение о введении режима изоляции, мог быть взрывообразного роста количества заболевших. По словам Пескова, приблизилась ли страна к пику эпидемии, станет понятно в течение двух недель. При этом он почеркнул, что даже после того, как пандемия пройдет, мировая экономика останется в жестком кризисе, который будет длится ни один и не два месяца. Между тем, для руководства страны выполнение социальных обязательств перед населением остается "абсолютным приоритетом", заявил Песков.

Правительство обсуждает новые меры поддержки людей и экономики. Что касается президента, то он работает интенсивнее прежнего – здоровье у главы государства отменное, а сотрудники его администрации ежедневно проверяются на коронавирус.

В середине марта в Минфине говорили, что при текущих ценах на нефть запаса прочности бюджета хватит минимум на шесть лет, и государство первоочередно выполнит свои бюджетные обязательства, в том числе, социальные.


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URL: https://www.vb.kg/387083
Теги:
президент, Россия, Москва, коронавирус
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