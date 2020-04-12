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Правительство рассчитывает получить $450 млн в виде внешней помощи

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- Екатерина Улитина
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Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев предупредил кыргызстанцев, что государство не сможет освободить всех от налогов и кредитов. Об этом он заявил во время заседания республиканского оперативного штаба.

Глава Правительства считает, что пандемия коронавируса уже привела к финансовому кризису и обвалу нефтяного рынка, последствия которого сказываются во всем мире. Исключением не стал Кыргызстан.

- Ущерб для нашего бюджета уже перевалил за 5 млрд сомов - 1,5 млрд сомов по налогам и 3,8 млрд сомов по таможенным сборам. Однако, в результате превентивных мер, нам удалось обеспечить продовольственную безопасность – прилавки магазинов не пустовали. Мы своевременно "ударили по рукам" тех, кто хотел нажиться на ситуации и удерживали цены на социально-значимые продукты. Я должен отметить оперативную работу компетентных органов и местных властей, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, 30 марта 2020 года Правительством был одобрен План антикризисных мер по поддержке бизнеса.

- Большая часть принятых решений позволила бизнесу скорректировать свои планы на ближайшую перспективу по оплате налоговых обязательств, сдаче отчетности и возвратах кредитов коммерческим организациям. Я хочу подчеркнуть: для обеспечения устойчивой работы банковской системы и сбалансированности бюджета мы не можем освободить всех от налогов и кредитов. Если мы предоставим такие послабления, то разрушится вся финансовая система, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он отметил, что проводятся активные переговоры с финансовыми институтами для получения помощи по трем направлениям: противодействия распространению коронавирусной инфекции, поддержки бюджета и экономики в посткризисный период.

- Мы должны думать о том, как будем восстанавливать экономическую активность после того, как победим коронавирус. Сейчас проводится глубокий анализ воздействия сложившейся ситуации на отрасли экономики и конкретные объекты предпринимательства. Мобилизуются все внутренние и внешние ресурсы. Что касается внутренних резервов, то мы идем на серьезное сокращение всех неприоритетных расходных статей и оптимизацию расходной части бюджета. Объем же внешней помощи, предварительно, оценивается в 450 млн долл США. Эти средства будут направляться на поддержку бюджета и бизнеса, - рассказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он также отметил, что отдельным направлением деятельности правительства Кыргызской Республики станет поиск дешевых и длинных кредитных ресурсов для отечественного бизнеса.

Напомним, Абылгазиев на этом же совещании сообщил, что пока о послаблениях карантина речи не идет.


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URL: https://www.vb.kg/387086
Теги:
кредит, правительство, Кыргызстан, экономика, Мухаммедкалый Абылгазиев, коронавирус, COVID-19
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