На росийско-казахской границе скопились десятки машин кыргызстанцев

В городе Соль-Илецк Оренбургской области, на границе с Казахстаном, продолжают ожидать возможности выезда в Кыргызстан порядка 110 его граждан. Здесь скопилось 67 их машин, которые не успели выехать до закрытия российско-казахской госграницы, сообщили в посольстве КР в РФ.

Как рассказали в нем, сюда были откомандированы трое членов штаба, действующего при дипмиссии - два сотрудника посольства и один – представительства Госслужбы миграции КР в РФ. Они провели встречи с руководством Оренбургской области и самого Соль-Илецка, в которых приняли участие представители региональных органов внутренних дел и здравоохранения. Главной темой стало оказание необходимой помощи гражданам Кыргызстана в сложившейся ситуации. Отмечалось, что они не нарушают порядок и не создают проблем для местных властей. В свою очередь, врачи Соль-Илецка регулярно проверяют их состояние здоровья. И до сегодняшнего дня жалоб на него ни от кого не поступало.

Также члены штаба и почетный консул КР в Оренбурге Жандар уулу Таалайбек, активисты кыргызской диаспоры встретились с самими соотечественниками. Были выслушаны их просьбы, даны ответы на возникающие вопросы, которые касались, в том числе, продления сроков пребывания в РФ и транзитных номеров автомашин. Еще раз подчеркнута невозможность выезда в данный момент из-за закрытия границы. Со слов самих ожидающих, они надеются на ее открытие 16 апреля.

"В результате принятых мер на сегодняшний день решены вопросы обеспечения кыргызских граждан в Соль-Илецке продуктами питания, а также медицинскими масками. Обстановка стабилизировалась, соотечественники находятся в режиме ожидания", - отметили в посольстве.