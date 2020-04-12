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Студенты Медакадемии добровольно вышли на передовую борьбы с коронавирусом

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- Нина Ничипорова
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С первых дней появления информации о стремительном распространении вируса COVID-19 специалисты центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора республики активно ведут дезинфекционно-профилактические мероприятия по уничтожению возбудителей инфекции на разных объектах, а также в обсерваторах, которые считаются очаговыми территориями инфекции.

В их рядах - студенты Кыргызской государственной медицинской академии, обучающиеся на последнем курсе факультета медико-профилактическое дело, которые добровольно вызвались помочь своим старшим коллегам в борьбе за здоровье соотечественников. О об этом редакции VB.KG сообщили в самой Медакадемии. На данный момент молодые дезинфекторы на

ряду с опытными специалистами ЦГСЭН столицы ежедневно входят в очаги, чтобы предотвратить дальнейшее распространения инфекции.

Горожане звонят в Бишкекский центр госсанэпиднадзора и выражают огромную благодарность всем дезинфекторам страны, которым приходится носить 10-литровые канистры со спецраствором на плечах и обрабатывать ежедневно по 30 тысяч квадратных метров на разных объектах.


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URL: https://www.vb.kg/387090
Теги:
вуз, студенты, Бишкек, медицина, коронавирус, Кыргызгаз
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