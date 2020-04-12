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Митрополит Владимир (Иким) вышел из кыргызского гражданства

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- Александр Тузов
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В конце нынешней недели обнародованы три Указа Президента КР о приеме в гражданство КР и два Указа о выходе из гражданства Кыргызской Республики.

Самая интересная персоналия значится под номером 76 в первом из двух Указов о выходе из гражданства: "ИКИМ Василий Захарович, 1940 года рождения, молдованин, уроженец села Новые-Варзарешты Каларашского района Молдавской ССР".

В открытых источниках типа официального сайта Московского патриархата Русской православной церкви и рахличных энциклопедий можно найти сведения о том, что Владимир, митрополит Омский и Таврический (Иким Василий Захарович) родился 1 февраля 1940 года в селе Ново-Варзарешты. 27 июля 1965 года в Троице-Сергиевой лавре пострижен в монашество с именем Владимир.

В православной иерархии занимал много видных постов. 20 июля 1990 года назначен епископом Ташкентским и Среднеазиатским. 25 февраля 1991 года возведен в сан архиепископа. 25 февраля 2002 г. был возведен в сан митрополита.

В 1995 году начал строительство духовно-просветительских центров: в Ташкенте и Бишкеке. В этом же году по инициативе владыки Владимира в Ташкенте была проведена международная христианско-мусульманская конференция "Совместно жить под одним небом". В 1996 г., когда Ташкентская и Среднеазиатская епархия отмечала 125-летие основания, архиепископ Владимир принимал в Ташкенте Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и сопровождал его в поездке в Бишкек.

Важно: согласно традициям Русской православной церкви с 1990 по 1991 годы его, Владимира, титулами при посещении Кыргызстана были епископ Бишкекский и Среднеазиатский, с 1991 по 2002 годы архиепископ Бишкекский и Среднеазиатский, с 2002 по 2011 годы митрополит Бишкекский и Среднеазиатский. В эти годы, надо полагать, он и получил кыргызское гражданство.

Интересно, что среди многочисленных наград разных стран теперь уже бывшего гражданина КР Владимира (Икима) – кыргызстанские медаль "Данк" (2000 г.), орден "Данакер" (2011 г.), медаль "За заслуги перед городом Бишкек" (2011).

***

Всего нынешними Указами Президента Кыргызской Республики принято в гражданство 1338 человек (1031 - взрослые и 307 - дети) большую часть которых составляют этнические кыргызы из Узбекистана и Таджикистана, возвратившиеся на историческую родину.

Однако среди принятых в гражданство есть и люди ряда других национальностей, например, русские, казахи, евреи, татары, дунгане, афганцы.

А вышли из гражданства 900 человек (690 - взрослые и 210 дети), также люди разных национальностей, в том числе.


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URL: https://www.vb.kg/387091
Теги:
Молдова, православие, президент, Русские в Киргизии, гражданство
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