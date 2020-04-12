Герой КР Шарипов приглашает кыргызстанцев в отряд космонавтов

Сегодня, 12 апреля, летчик-космонавт Герой Кыргызской Республики и Герой России полковник Салижан Шарипов эксклюзивно через VB.KG поздравил земляков-кыргызстанцев с международным Днем космонавтики.

Салижан сказал: "Поехали!"

Доверенное лицо и лучший друг полковника Шарипова в Бишкеке - экс–руководитель Департамента миграционной службы КР Зафар Хакимов рассказал, что в эти дни по приглашению руководства Узбекистана Шарипов должен был 10-12 апреля участвовать в торжествах у памятника первому космонавту в городе Гагарин Мирзачульского района Джизакской области. Вместе с ним должен был принять участие президент Российской ассоциации Героев, председателем Комитета Государственной Думы по обороне, Героем России генерал-полковником Владимиром Шамановым (детство и отрочество Шаманова прошли в этом городе).

А на 13-15 апреля намечался приезд Шарипова и Шаманова в Узген и в Бишкек. Однако пандемия коронавируса сорвала все эти планы.

-Поздравляю своих земляков-кыргызстанцев с Днем космонавтики! В Кыргызстане я родился и вырос, закончил среднюю школу в Узгене, здесь я получил путевку в большую жизнь. В Токмаке Чуйской области во время службы летчиком–инструктором в 716–м учебном авиационном полку ВВС Среднеазиатского военного округа я получил большой опыт летчика-истребителя. После службы в Токмаке в 1990 году был отобран в отряд советских космонавтов (знаменитая "группа ВВС № 10") Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Пусть всегда небо над Кыргызстаном будет мирным! Сделаю все, что от меня зависит, чтобы в российском отряде космонавтов начали подготовку молодые летчики из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана! – говорит Шарипов.

Кстати, узгенские родственники Шарипова рассказывали VB.KG, что в их роду есть не только узбеки, но и кыргызы, русские и таджики.

Хакимов добавляет, что в честь Героя КР летчика-космонавта Салижана Шарипова названы в Кыргызстане три школы: в Узгене, Оше и Араване.

Любимая статистика Шарипова: из 100 лучших военных летчиков один становится летчиком–истребителем, из 100 лучших летчиков–истребителей один становится летчиком–космонавтом. Салижан, кстати, стал еще и лучшим в отряде российских космонавтов, был заместителем командира отряда, а одно время выполнял обязанности командира звездоплавателей. Такие они, узгенские Шариповы, всегда и во всем им надо быть лучшими.

Когда Салижан был узгенским школьником, он пообещал самым близким друзьям: "Стану космонавтом!". Кое–кто засомневался: "В отряде космонавтов в основном только русские и украинцы!".

Юный интернационалист давал отпор таким "неправильным разговорам". Своей судьбой доказал, кто был прав.

А во время старта на Байконуре в 2004 году Шарипов позволил себе очень громко повторить по громкой связи знаменитое гагаринское: "Поехали!"

В космосе, как и в окопах на войне, атеистов не бывает

От острых вопросов "Вечернего Бишкека" Шарипов никогда не уходит. Подробно отвечает, например, насчет следующего:

- Как можно прокомментировать, что большинство людей, побывавших в космосе, свои полеты считают доказательством воли Провидения, воли Божьей? Кроме того, космонавты Гречко, Попович, астронавт Армстронг настаивают: НЛО и вообще деятельность внеземных цивилизаций имеют реальную основу, и в этом, дескать, убеждает опыт собственных полетов этих звездоплавателей в космос. Короче, в космосе, как и в окопах на войне, атеистов не бывает? – поинтересовался VB.KG.

Шарипов ответил:

- Космонавты и астронавты верят в Бога, чтят Библию и Коран. Но они люди светские. И все же я и другие космонавты и астронавты убеждены: наверняка есть высший разум, по сравнению с которым современное человечество подобно несмышленому ребенку. Когда чуть повзрослеем, победим рак, диабет и другие серьезные болезни, сможем полететь на Марс. Но пока мы лишь в самом начале пути. И будущее за специализацией человечества, каждый должен быть хорошим специалистом именно в своем деле, а не "вообще"! – подчеркивает Шарипов.

Кыргызстанцы во время экскурсий по Москве с понятной гордостью отмечают: в Мемориальном музее космонавтики у метро "ВДНХ" наряду со множеством реликвий Гагарина, Титова, Николаева, Поповича, Быковского, Терешковой и других звездоплавателей хранятся и космический скафандр и полетный костюм Шарипова.

Несколько лет назад он передал в Государственный (нынешний Национальный) исторический музей Кыргызстана дорогие для него летные дневники времен службы в авиационном полку в Токмаке в конце 80–х годов, разные другие личные вещи.

После полетов в космос Шарипов вручил мэрии Бишкека побывавшие в поднебесье вместе с ним флаг Кыргызстана, флаг Бишкека, горсть бишкекской земли в изящной упаковке из объединения народных промыслов "Кыял".

Между прочим, то была прекрасная идея "Вечернего Бишкека" и "Кыяла" отправить частичку бишкекской земли (конкретно - с одной из клумб в вечеркинском садике) в космос и обратно. Шарипов говорит, что он рад - удалось свозить ту коробочку в околоземное пространство: каждому космонавту разрешается брать с собой до полутора килограммов личных вещей, сувениров.

И еще про взаимоотношения "Вечерки" и Шарипова. Когда ему присвоили звание почетного гражданина Бишкека, мэрия по распоряжению правительства срочно выделила космонавту квартиру на улице Московской. А "Вечерка" разузнала и напечатала критическую заметку, что мэрия скупердяйски подарила первому космонавту республики всего лишь выморочную жилплощадь неких выпивох. Вышел скандал, и мэрия срочно переиграла свое решение.

В итоге Шарипову предоставили на улице Днепропетровской (нынешней Бектенова) квартиру, в которой до этого жил и соответственно ее прилично обустроил аким Октябрьского района.

- А вы хоть раз в той квартире были? Или в Бишкеке только в гостиницах останавливаетесь и квартира вам не очень–то и нужна? - поинтересовался корреспондент "ВБ"

- Что значит "был ли в той квартире"? Да я в этой квартире постоянно живу, когда бываю в Бишкеке. Прекрасная квартира, очень благодарен правительству Кыргызстана за такой роскошный подарок. Поймите правильно, далеко не о всех моих командировках в Бишкек становится известно прессе, ведь я - человек военный - ответил Шарипов.

Он рассказывает, что постоянно распечатывает для разных кыргызстанских музеев сделанные им из космоса фотографии Узгена и Бишкека, Иссык–Куля и Сон–Куля.

- Красота неописуемая! Благодарен Всевышнему и судьбе, что дали мне возможность увидеть родные места и вообще нашу прекрасную планету с громаднейшей высоты. Впрочем, проблемные участки тоже отлично просматриваются. Скажем, длиннейшие, на всю Чуйскую долину, шлейфы дыма из безбожно загрязняющих атмосферу труб Кантского цементного комбината и Бишкекской ТЭЦ, - рассказывает космонавт.

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Летом прошлого года Шарипова принимали на седьмом этаже "Белого дома" президент Сооронбай Жээнбеков и руководитель аппарата главы государства Досалы Эсеналиев.

Президент отметил, что в Кыргызстане всегда готовы с радостью встречать своего знаменитого соотечественника, покорившего космос.

А летчик–космонавт Салижан Шарипов высказал благодарность за теплый прием и выразил готовность продолжать оказывать всяческое содействие всестороннему развитию Кыргызстана. И подготовке кыргызстанцев в отряде космонавтов в подмосковном Звездном городке – тоже.

Из послужного списка

Салижан Шарипов родился 24 августа 1964–го в городе Узгене Ошской области. В 1982–м окончил профтехучилище в соседнем Андижане по специальности "бухгалтер". В том же 1982 году свежеиспеченный юный финансист призван на срочную службу в Советскую Армию, служил в техническом подразделении авиационного полка в Приморском крае. Из войск поступил в Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков имени дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца: срочников принимали вне конкурса.

Снова Кыргызстан: после окончания в 1987 году авиаучилища Шарипов служил в Токмаке. С 1990 года - в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Прошел полный курс подготовки к полетам на космических кораблях серии "Союз ТМ" и орбитальной станции "Мир" в качестве командира корабля. Без отрыва от работы в Центре подготовки космонавтов в 1994 году окончил МГУ по специальности "картография".

Летом 1997–го благодаря прекрасному знанию английского (овладел самоучкой) командирован в США для подготовки к полету на борту американского корабля многоразового использования системы Space Shuttle. С 23 по 31 января 1998 года совершил космический полет на борту космического корабля Endeavour по программе STS–89 продолжительностью 8 дней 19 часов 46 минут 54 секунды.

Свой второй космический полет, сверхдлительный, совершил на Международной космической станции с 14 октября 2004 года по 25 апреля 2005 года, во время полета было 2 выхода в открытый космос. Экипаж в составе Шарипова и американского астронавта Лероя Чиао столкнулся со смертельно опасными каскадными отказами техники и с острой нехваткой воды и продовольствия после задержки старта очередного грузового беспилотного корабля. Однако Шарипов и Чиао успешно преодолели трудности, хотя на их здоровье полугодовая эпопея отразилась тяжело.

С октября 2005–го по май 2006 года был представителем Центра подготовки космонавтов имени Гагарина в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, США. В дальнейшем проходил подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, с ноября 2006 года - заместитель командира отряда космонавтов центра. Был командиром дублирующих экипажей кораблей "Союз ТМ–29" и "Союз ТМ–30". Был начальником отделения в первом управлении Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Последующая служба была связана с подготовкой совместных российско–американских космических полетов - по некоторым сведениям из открытый источников, не только орбитальных, но также на Луну и на Марс. Одновременно успешно учился в Дипломатической академии МИД России.

Сын Салижана Шарипова, Джахангир, стал летчиком гражданской авиации в Кыргызстане.