Воздух чист, но метеорологи предупреждают о дождях и снегопадах

Согласно прогнозу Кыргызгидромета, 13 апреля ночью на большей части территории Таласской области, в отдельных районах Чуйской области - дождь, в горных районах снег. 13 апреля утром и днем на большей части территории временами дождь, в горных районах снег.

14-15 апреля на большей части территории Кыргызстана временами дождь, в горных районах снег. В отдельных районах ожидаются интенсивные осадки.

16 апреля ночью в отдельных районах Чуйской области временами дождь, в горных районах снег. В Таласской области без осадков. 16 апреля днем в Чуйской области в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков, в Таласской области без осадков.

17 апреля ночью в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков, днем без осадков.

На горных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 13-14 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Интересно, что благодаря погоде с осадками и ветром в апреле в Бишкеке снизилась концентрация в воздухе оксида и диоксида азота.

По данным Кыргызгидромета, с окончанием отопительного сезона и улучшением погоды содержание загрязняющих веществ в воздухе сократилась в апреле превышения норм не зафиксировали. Понятно, что это улучшение связано и с резким сокращением движения автомобильного транспорта в связи с режимом чрезвычайного положения.

Одновременно мэрия Бишкека советует, "чтобы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества мэрия Бишкека советует автолюбителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа".

-Пожалуйста! Будьте осторожны! Дорогие горожане! В экстренных ситуациях просим вас обращаться Call-центр мэрии столицы на номера телефонов: 1840 и 1850 круглосуточно, а также присылать фото и видео факты по номеру: 0554-182185. Бишкек - любимый безопасный город! – призывает советник мэра Бишкека по информационной политике Гуля Алмамбетова.