Правительство обещает обеспечить средствами защиты всех врачей в зоне риска

Каждый врач, работающий в зоне риска, будет в полном объёме обеспечен средствами защиты. Об этом на заседании Республиканского оперативного штаба сказал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

В ходе заседания заслушана информация Министерства здравоохранения по эпидемиологической ситуации в стране, проводимой работе по тестированию и выявлению у граждан коронавирусной инфекции.

За сутки у медицинских работников выявлено новых 12 случаев с подтвержденным COVID-19, всего у медицинских работников – 63 случаев. Министерству здравоохранения поручено усилить контроль за соблюдением всех необходимых требований для недопущения случаев заражения медиков.

Полномочные представители Правительства в областях отчитались о ходе выполнения поручений оперативного штаба.

Кубатбек Боронов особо подчеркнул, что все поручения штаба должны выполняться на местах качественно и в срок.

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова отметила, что в обществе поднимаются вопросы по финансированию зарплаты медицинских работников, оказывающих медико-санитарную помощь населению в рамках Программы государственных гарантий.

По ее словам, бюджет Фонда обязательного медицинского страхования составляет 16 млрд сомов. На сегодняшний день бюджет исполнен на 2,9 млрд сомов.

"В первом квартале текущего года финансирование гарантированной заработной платы с учетом КТУ (коэффициента трудового участия) медицинских работников произведено в полном объеме согласно представленных заявок. На эти цели было направлено 1 707,2 млн сомов и 311,4 млн сомов на страховые отчисления в Социальный фонд. Кроме того, в первом квартале за исполнение индикаторов результативности семейным врачам выплачено 78,5 млн сомов, семейным медсестрам - 22,7 млн сомов,

На приобретение медикаментов и продуктов питания выделено 295,7 млн сомов и 126 млн сомов в апреле текущего года", - сказала вице-премьер-министр.

Аида Исмаилова продолжила, что в связи с введением режимов чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в республике, организации здравоохранения, как и другие учреждения и организации, перевели часть сотрудников на удаленный режим работы или отправили их в отпуска.

Сотрудники, работающие в удаленном режиме, получают гарантированную заработную плату в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Работники, отправленные в трудовые отпуска, получили отпускные также в полном объеме в соответствии с законодательством. Работникам, находящимся в трудовом отпуске или работающим в удаленном режиме, размер коэффициента трудового участия (КТУ) может быть снижен, соответственно снижается и объем выплаты. Это основано на нормативных документах Министерства здравоохранения, поскольку дополнительная зарплата по КТУ выплачивается по результатам работы медицинского работника.

Вице-премьер-министр отметила, что начисление дополнительной заработной платы производится на основании постановления правительства №246, утвержденного в 2011 году. После выплат гарантированной зарплаты формируется фонд дополнительной заработной платы, который распределяется в виде КТУ между сотрудниками. Уменьшение дополнительной зарплаты может возникнуть из-за увеличения расходов по гарантированной заработной плате, например, увеличения оплаты за дежурства, связанные с распространением коронавируса.

По итогам заседания оперативного штаба дан ряд поручений полномочным представительствам Правительства в областях.