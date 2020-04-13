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В Бишкеке задержаны трое парней, укравших с остановки платежный терминал

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- Оксана Гут
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Столичные оперативники задержали подозреваемых в совершении кражи платежного терминала с остановки. Об этом сообщает пресс-служба комендатуры Бишкека.

6 апреля в УВД Свердловского района г.Бишкек обратился гражданин Т.Б с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые находясь по улице Абдрахманова, на уличной остановке разрезали цепь и тайно похитили терминал стоимостью 1500 долларов США. Внутри него также были денежные средства в размере 61 тысячи 600 сомов, после чего грабители скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района и начато досудебное производство по статье 200 (кража) УК Кыргызской Республики.

Вчера, в ходе активного комплекса поисковых и оперативно розыскных мероприятий, сотрудники службы криминальной УВД Свердловского района и ГУВД г.Бишкек, вышли на след предполагаемых преступников. При реализации оперативной информации на территории города были задержаны подозреваемые М.К. 1997 года рождения, К.Ш. 1990 года рождения и Ж.К. 1991 года рождения. Все трое доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время ведутся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанных к другим фактам преступлений, совершенных на территории столицы.


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URL: https://www.vb.kg/387109
Теги:
ГУВД, кража, Бишкек, Кыргызстан, карантин
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