Кыргызстанцам, застрявшим в Новосибирске, оплатили проживание в гостиницах

Генеральное консульство КР в Новосибирске в связи с отменой чартерного рейса авиакомпании "Сибирь" (S7) по маршруту Новосибирск-Бишкек-Новосибирск, запланированный на 11 апреля 2020 года, сообщает следующее:

Сотрудники Генерального консульства оповестили всех пассажиров авиарейса и совместно с активистами Кыргызской диаспоры в Новосибирской области провели информационно-разъяснительную работу с 132 гражданами КР, ожидавшими вылета в гостиницах Новосибирска, проживание и питание которых было оплачено Миссией МОМ в Кыргызстане.

В ходе встреч Генеральный консул Калдарали Маматалиев информировал о сложной ситуации в мире и в Кыргызстане в связи с пандемией коронавируса, что делает невозможным их вылет в ближайшее время, а также ответил на все вопросы граждан, связанные с необходимостью проработки их отправки на родину, решения вопросов оплаты их проживания, питания, медицинского обследования, временного трудоустройства и продления документов их пребывания (миграционная карта, регистрации).

В настоящее время положительно решены вопросы пролонгации оплаты за проживание 132 граждан КР при финансовой помощи Миссии МОМ в КР и обеспечения питанием со стороны Кыргызской диаспоры в Новосибирской области (районных землячеств), а также проведено обследование 4 граждан в клинике "Андар", принадлежащий выходцу из Кыргызстана.

Вместе с тем сообщается, что 11 апреля тела троих умерших граждан Кыргызстана (груз-200) были отправлены автомобильным транспортом через территорию Казахстана.

Генеральное консульство продолжает работать в круглосуточном режиме в составе Специального Штаба при Посольстве КР в РФ. Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79607812324 (+ватсап) или по электронной почте: konsulsib.kg@mail.ru.

"Убедительно просим граждан Кыргызстана соблюдать санитарно-медицинские правила и режимы, вводимые федеральными и местными властями России, а также воздержаться от поездок в Кыргызстан до возобновления регулярных авиарейсов между двумя странами", - заключили в Генконсульстве.