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У сотрудницы Минздрава выявлен коронавирус? Ответ Усенбаева

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- Оксана Гут
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У сотрудницы учреждения здравоохранения республиканского масштаба выявлен COVID-19. Об этом 13 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Он отметил, что она была привлечена для работы в оперативном штабе. Сейчас получает соответствующее лечение.

"Она заразилась, сейчас выясняются все обстоятельства, как это произошло. Мы организовали первоочередные противоэпидемические мероприятия. Обследовали лиц, кто был с ней в контакте. У них результаты отрицательные. В целом, принимаются все необходимые меры", - подчеркнул Усенбаев.

Напомним, на 13 апреля в Кыргызстане 419 инфицированных COVID-19. Из них 79 медицинские работники.


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URL: https://www.vb.kg/387116
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, коронавирус
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