У сотрудницы Минздрава выявлен коронавирус? Ответ Усенбаева

У сотрудницы учреждения здравоохранения республиканского масштаба выявлен COVID-19. Об этом 13 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Он отметил, что она была привлечена для работы в оперативном штабе. Сейчас получает соответствующее лечение.

"Она заразилась, сейчас выясняются все обстоятельства, как это произошло. Мы организовали первоочередные противоэпидемические мероприятия. Обследовали лиц, кто был с ней в контакте. У них результаты отрицательные. В целом, принимаются все необходимые меры", - подчеркнул Усенбаев.

Напомним, на 13 апреля в Кыргызстане 419 инфицированных COVID-19. Из них 79 медицинские работники.