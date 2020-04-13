В России обострилась проблема отправки грузов-200 в Кыргызстан

В связи с прекращением авиасообщения обострилась проблема отправки из России грузов-200 в Кыргызстан. Только в моргах Москвы к сегодняшнему дню скопилось, по разным данным, уже до десятка тел кыргызстанцев, ушедших здесь по разным причинам из жизни.

Посольство КР в Москве и местная кыргызская диаспора видят выход в привлечении для данных целей большегрузного транспорта, который продолжает курсировать внутри ЕАЭС. Для этого дипмиссия, как сообщили в ней, уже направила ноты российской и казахской сторонам с просьбой допустить провоз через их границы грузов-200 в направлении Кыргызстана.

Однако даже при положительном ответе понадобится урегулирование других возникающих вопросов. В их числе – предоставление права самим автоперевозчикам на подобный вид деятельности, получение их согласия, оборудование транспортного средства специальным образом, выдача необходимых сопроводительных документов. Последние потребуются как на груз-200, так и на сопровождающее его лицо, для которого также надо найти место в автомобиле.

Все эти вопросы решаемы, по мнению экспертов, на межправительственном уровне, при достижении соответствующих договоренностей. Тем временем, в сложившейся ситуации некоторых граждан Кыргызстана, умерших в РФ в последние дни, их близкие уже хоронят на российских кладбищах. Такие факты имели место, в частности, в Якутии, в Подмосковье. Стало известно, что земле в России готовятся предать и тело уроженца Кара-Суйского района, который погиб в ночь с 4 на 5 апреля при пожаре на строительстве в Новой Москве инфекционного комплекса для больных коронавирусом. Расходы берут на себя работодатель и, как нередко бывает в подобных случаях, диаспора.

О проблеме захоронения уроженцев Кыргызстана с соблюдением мусульманских традиций шла речь и на недавней международной конференции в Москве по миграционным проблемам. Этот диалог организовало посольство КР в РФ незадолго до введения карантинных мероприятий в связи с коронавирусом. Выступавший на конференции представитель Московской Соборной мечети Дмитрий (Ахмат) Макаров отмечал, что в самой российской столице такие похороны затруднительны из-за ограниченности мест на кладбищах и дороговизны ритуальных услуг. Но, по его словам, возможности для этого предоставляются и уже используются кыргызстанцами на территориях Московской, Ярославской, Владимирской областей. "Это и проще, и дешевле", - уточнил Макаров.