Минздрав получит менее 12% из средств для борьбы с коронавирусом

Правительство Кыргызстана выделило 340 млн сомов для борьбы с коронавирусом. Из них 183 млн 395 тысяч уже потратили. Сообщение об этом размещено на сайте правительства.

Аппарат правительства цитирует премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева и дает следующие цифры о расходах на:

МЧС – 173 млн сомов

Госинспекция по ветеринарному и санитарному контролю – 3 млн сомов

МИД – 769 тысяч сомов

Минтранс – 994,5 тысячи сомов

Итого: 177 млн 763,5 тысячи сомов. Куда потратили еще 5 млн 631,5 тысячи неизвестно. Кроме того, отмечается, что эти ведомства вскоре получат еще 116,6 млн сомов.

Отдельно, упоминается о 40 миллионах сомов, которые выделили Минздраву для борьбы с коронавирусом. Эти деньги входят в общую сумму 340 млн сомов, но по каким-то причинам, их не отнесли к израсходованным средствам.

Напомним, в Кыргызстане у 419 человек диагностирован COVID-19, пять человек умерли. Среди заразившихся – каждый пятый медик.