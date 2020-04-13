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В Бишкеке строительство парка им. Ч. Тулебердиева завершено на 95%

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- Оксана Гут
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Сегодня, 13 апреля, исполняется ровно 98 лет со дня рождения Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева.

Сотрудники муниципальных предприятий "Бишкекасфальтсервис", "Бишкекзеленхоз" и "Бишкексвет" в память о Тулебердиеве усиленными темпами продолжают строительство нового парка в серверной части столицы, которому присвоено имя Героя СССР, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По словам начальника "Бишкекасфальтсервиса" Нурбека Чолпонбаева, строительство тематического парка завершено на 95%, предприятие завершает прокладку асфальта, осталось установить 120 скамеек.

Напомним, что в парке будет установлен памятник Чолпонбаю Тулебердиеву. Для любителей активного отдыха будет скейтдром.

МП "Бишкексвет" традиционно работает над освещением города, установлены современные светодиодные светильники тематической символикой, оригинальные торшерные стойки и металлическая конструкция входной арки.

Сотрудники МП "Бишкекзеленоз" проводят планировочные работы, завезен грунт, посеян газон. Ранее, отмечают в муниципалитете, была проведена санитарная обрезка деревьев, вручную убраны камни, снесены аварийные и сухостойные деревья и подняты кроны зеленых насаждений.

6 августа 1942 года Чолпонбай Тулебердиев закрыл телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта. Посмертно получил звание Героя Советского Союза. Похоронен с воинскими почестями на Лысой горе у села Селявное-Второе Лискинского района Воронежской области.


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URL: https://www.vb.kg/387127
Теги:
ВОВ, парк, герой, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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