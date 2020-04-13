Азамат Темиркулов: Пандемия – это шанс перестроить экономику КР

О том, как после пандемии коронавирусной инфекции изменятся потребности людей, о мерах, которые помогут избежать продовольственного кризиса в нашей республике, а также о том, что отечественные политики могут сделать для строительства новой экономической модели Кыргызстана, VB.KG говорил с доктором политических наук, автором Концепции естественного развития КР "Мурас" Азаматом Темиркуловым.

- Какие изменения произойдут на ваш взгляд после окончания эпидемии?

- Самым главным изменением будет то, что после пандемии здоровье станет, действительно, ценностью для человечества. Люди станут уделять крайне важное значение здоровому образу жизни и укреплению иммунитета. Предупреждение болезней, а не борьба с ними станут основой здравоохранения. Это отразится на всей жизнедеятельности человека. Во-первых, станет востребованной здоровая, экологически чистая пища. Соответственно, одной из ведущих экономических отраслей мира станет органическое сельское хозяйство, чье значение и доля в мировой экономике будет только расти. Во-вторых, возрастет спрос на оздоровительный эко-агро-туризм. Это будет единственный вид туризма, который невозможен посредством виртуальных интернет технологий, в то время как посещение достопримечательностей возможно в удаленном формате. Значение и доля оздоровительного эко-агро-туризма будет расти как внутри самой туристической индустрии, так и в мировой экономике в целом. В-третьих, экономические отрасли, наносящие вред здоровью человека и/или окружающей среде, постепенно потеряют свою актуальность. Их вытеснят новые безопасные в этом смысле технологии. В-четвертых, возрастет популярность жизни в сельской местности - за пределами крупных мегаполисов, где риск для здоровья человека очень высок, особенно в периоды эпидемий. Соответственно, увеличится спрос на недвижимость в отдаленных населенных пунктах, особенно там, где есть чистая природа. В-пятых, будут стремительно развиваться цифровые технологии так, как удаленный формат работы станет обычным явлением для самых разных профессий. Жить в труднодоступных местах и удаленно работать на ведущие мировые компании станет нормой. Вот такие изменения, я думаю, ждут человечество в целом. Для Кыргызстана же нынешняя пандемия – это шанс для создания более эффективной экономической и социальной модели в нашей стране.

- Какой ваш прогноз по состоянию экономики КР после пандемии коронавируса?

- Пандемия совпала с сильнейшим финансовым кризисом – это двойной удар по экономике. В результате этого мировая экономика, включая экономику Кыргызстана, почти остановилась. Чем это чревато для нашей страны? Во-первых, в нашей стране у населения и у государства нет финансовой подушки, которая позволила бы легко пережить трудный период. Поэтому спрос на рынке в целом упадет, но сохранится на продукты питания. Учитывая нужды самих стран-производителей, в Кыргызстан будет меньше импортироваться товаров продовольствия. То есть вырастет спрос на продукцию местных производителей. И тут нам остается надеяться, что погодные аномалии, вызванные изменением климата, не повлияют негативно на аграрную сферу страны. Хочется верить, что в контексте изменения климата и социально-экономических проблем, наши крестьяне, фермеры и другие производители продуктов питания смогут удовлетворить возрастающий спрос на местную продукцию. Иначе возможен продовольственный кризис. Во-вторых, во всем мире повысится уровень безработицы. Из-за кризиса предприятия будут решать свои трудности посредством сокращения рабочих мест, некоторые закроются из-за отсутствия прибыли, другие и вовсе обанкротятся. Наши трудовые мигранты, начнут возвращаться домой, пополнив ряды армии безработных Кыргызстана. Это усугубит социо-экономические трудности страны, так как сократятся не только финансовые переводы из-за границы, но вернувшиеся мигранты станут еще одним фактором роста спроса на продукты питания. Им же тоже надо что-то кушать... В-третьих, в результате замедления экономики сократятся поступления в государственный бюджет. Банкротства, закрытие предприятий, сокращение трудовых мест, а также уход в тень многих предприятий приведет к снижению налоговых сборов. Кроме того, уменьшение трансграничного грузо- и пассажира-потока приведет к сокращению таможенных сборов. И все это придется на пик выплаты внешнего госдолга КР - на 2021-2025 годы. Таким образом, дефицит госбюджета негативно скажется на соцпособиях, зарплатах и госзакупках. Все вместе это отрицательно отразится на динамике экономики и на доходах населения. В-четвертых, возможный продовольственный кризис, безработица и невыполнение государством своих обязательств, могут повлечь за собой спонтанные бунты, которые могут быстро перерасти в серьезные политические протесты с трудно-прогнозируемыми последствиями. Население Кыргызстана, имеющее опыт двух насильственных смен власти, крайне политизировано. Даже в период стабильности наш народ выражал крайнее возмущение коррумпированной элитой, а на фоне социально-экономического кризиса это недовольство может перерасти в неподконтрольную массовую агрессию. Аналитики авторитетнейших институтов ведущих стран мира говорят о возможной дестабилизации в развивающихся странах. И мне бы очень хотелось, чтобы Кыргызстан оказался вне этого списка.

- Неужели все настолько плохо и нет никаких перспектив?

- Прогноз, конечно, не очень оптимистичный, но нужно помнить, что любые кризисы вместе с рисками приносят и возможности. У Кыргызстана, например, есть хороший шанс реформировать в этот трудный период свою экономику, и заложить основы для становления одной из успешнейших экономических моделей мира.

- Какие меры нужно принимать сегодня, чтобы максимально снизить негативный эффект для бизнеса, вызванный текущей ситуацией?

- Сейчас в первую очередь необходимо обеспечить население продуктами питания местного производства. Правительство принимает все меры по увеличению объемов сельскохозяйственного производства, а также защите отечественных предпринимателей - увеличивается площадь посевов, снижается налогообложение и т.д. Однако этого недостаточно, потому что это стандартный набор мер, который применяется для оживления и роста экономики в периоды циклических кризисов. Мы же находимся в нестандартной ситуации, это не очередной циклический кризис, а значит и применяемые меры должны включать в себя также нестандартные решения. Более того, учитывая ограниченность пахотных земель (1200 тыс га) и деградацию пастбищ (около 70 процентов) существующих мощностей сельского хозяйства может быть недостаточно для удовлетворения спроса на продукты питания. Значит нужно наращивать объемы производства в новых дополнительных направлениях сельского хозяйства, где имеется неиспользованный потенциал.

- О каких видах деятельности идет речь?

- Например, выращивание грибов и производство грибной продукции не требует больших капиталовложений и земельных ресурсов. В то же время, грибы – это высокопитательный продукт. Разведение кроликов также не требует большого капитала, земель и особых знаний по разведению, зато обеспечивает высокую производительность питательного мяса. Несмотря на то, что оба эти направления не входят в традиционную культуру нашего народа, при активном развитии, они могли бы успешно удовлетворить спрос на продукты питания за достаточно короткий срок. Более того, их можно было бы развивать не только в сельской местности, но и в городах. Эти направления легко могли бы стать дополнительными производственными мощностями для решения возможного продовольственного кризиса. В-третьих, в Кыргызстане еще не освоен большой потенциал в таких направлениях как рыбоводство, садоводство и агролесоводство. При соответствующей государственной поддержке, вернувшиеся мигранты, имеющие стартовый капитал, а также местные предприниматели могли бы начать свой бизнес в этих очень перспективных направлениях. Кстати, в садах между рядами деревьев, а также вокруг рыбных водоемов можно было бы разводить грибы. Они не боятся тени и любят влагу. Развитие данных направлений создаст дополнительные рабочие места, позволит обеспечить продовольственную безопасность страны, а также, заложит основу для будущего экологически чистого сельского хозяйства, которое может стать фундаментом для будущей экономической модели Кыргызстана.

- Какой должна быть экономика Кыргызстана (пусть чисто гипотетически), чтобы она могла выдержать испытания, подобные коронавирусной эпидемии?

- Как ни странно бы это не звучало, но в Кыргызстане уже сейчас имеется высокий потенциал для создания экономической модели, соответствующей требованиям пост-короновирусного мира. Эта модель описана мной в Концепции естественного развития КР "Мурас" в 2018 году. Она основывается на следующих экономических отраслях. Во-первых, органическое сельское хозяйство, включающее в себя такие направления, как племенное стойловое животноводство, с ротационным нормированным выпасом скота, и рыбоводство; земледелие; горное садоводство и агро-лесоводство. Во-вторых, оздоровительный эко-агро-туризм, который как я уже говорил выше станет очень востребованным в пост-пандемическом мире. У нас огромный природный потенциал для развития именно оздоровительного туризма. Минеральные, радоновые и другие воды, соляные шахты, лечебные травы и грязи, чистый горный воздух, солнце станут основой для открытия курортов, санаториев, здравниц и лечебниц, а также спортивных центров и баз. Органическое сельское хозяйство и оздоровительный туризм будут взаимодополняющими, так как экологически чистые продукты будут поставляться на столы туристических объектов. Вокруг этих двух локомотивных отраслей разовьются перерабатывающая отрасль, легкая промышленность, возобновляемая энергетика, сфера услуг, транспортные перевозки, информационные технологии и т.д., в совокупности создав единую структурированную экономическую систему.

Таким образом, через несколько лет после пандемии, хотим мы того или нет, Кыргызстан станет одной из редчайших мировых здравниц. И если мы сами этого не сделаем, то за нас это сделают другие. Точно также как в "нефтегазовый век" "другие" развили отсталые арабские страны, потому что там были нефть и газ, в которых так сильно нуждалось человечество. Точно также в "век здоровья" обязательно разовьется Кыргызстан, потому что здесь есть то, в чем теперь так сильно нуждается человечество - возможности для здоровья. Я надеюсь, что мы все-таки сделаем это сами, но, конечно же, с внешней помощью.

- Что должны сделать власть и политические силы для того, чтобы реализовать такую модель?

- Во-первых, необходимо прекратить политические баталии. "Кетсинизм" нас ни к чему не приведет. Все усилия политических сил должны концентрироваться на экономике. Споры между политиками должны идти вокруг путей экономического развития, а не вокруг политики. К чему, например, эти бесконечные и бессмысленные споры о форме правления, о конституции, о идеологии? В Великобритании, например вообще конституции нет, и ничего - нормально развиваются. На самом деле все эти споры вокруг политики скрывают за собой банальную попытку либо удержать власть, либо в неё попасть, либо на нее влиять каким-то образом. Ни о каком развитии, созидании там речи нет. Все зависит не от формы правления, а от её наполнения, от того, кто находится у власти и с какой целью. Если там будут ненасытные эгоисты, то они при любой форме правления и любой конституции найдут пути набивания своих карманов. Поэтому, необходимо прекратить все эти опасные политические игры и начать заниматься экономикой и социальной сферой. Во-вторых, необходимо реформировать государственный аппарат. Экономика Кыргызстана не имеет определенной структуры, как в развитых странах, где отрасли взаимно дополняют друг друга, создавая, таким образом, некую слаженную систему. Последние 28 лет экономические отрасли в нашей стране развивались хаотично, зачастую конфликтуя друг с другом. Это также отразилось на государственных структурах. Поэтому необходимо провести реформы госструктур, ориентированные на построение определенной экономической модели. Госорганы экономического блока должны отражать структуру будущей экономической модели. Их статус (министерство, агентство или комитет) должен быть определен согласно значению этой отрасли в выстраиваемой экономической модели. Про минимизацию коррупции я уже не говорю, это само собой понятно. И наконец, третьим, но основным условием являются кадровые решения. За 28 лет государственная служба, созданная во времена Советского Союза, была разрушена повсеместной коррупцией и землячеством. Институциональная память и практика передачи опыта оборвалась с уходом тех, кто вышел на пенсию в начале 2000-ых. На руководящие должности приходили люди, не имеющие ни заслуг, ни даже опыта работы на госслужбе. Большинство компетентных кадров ушли в международные организации и проекты. Необходимо их вернуть на госслужбу. Кроме того, за последние 30 лет мир кардинально изменился, а после пандемии он сделает еще один скачок, поэтому необходимо пришествие новых, не закостенелых, свежих кадров, понимающих в какую сторону изменяется мировая экономика, а вместе с ней экономика Кыргызстана. Для этого нужно привлекать новые кадры, добившиеся успеха в международных структурах и частном секторе. Но все вышеупомянутые условия зависят от того, как пройдут выборы в ЖК 7-го созыва. Если в период тяжелого социально-экономического кризиса, в основном политическом институте страны опять окажутся в своем большинстве случайные люди, имеющие поверхностное представление о макроэкономике, госуправлении, безопасности, и политических процессах, то им не удастся ни контролировать ситуацию самим, ни сформировать эффективное правительство, что рискует привести к самым плачевным последствиям. И наоборот, если в парламент придут компетентные политики новой формации, то у них будет шанс правильно использовать все те возможности развития, которые нам предоставляет текущий кризис. Именно от этого будет зависеть дальнейшая судьба всей страны и каждого из нас.