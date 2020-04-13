Впервые в Бишкеке состоялся необычный квартирный забег (видео)

Забег "Nomad Sport Home Run" по своей квартире или дому это уникальная возможность отвлечься и не грустить в период приостановления и переноса спортивных мероприятий из-за карантина и вновь погрузиться в атмосферу соревнования, находясь у себя дома.

В рамках забега предусмотрена только одна дистанция – 1 километр.

Принять участие в соревновании могли все желающие от 12 лет и старше. Для этого необходимо было зарегистрироваться на мероприятие, стоимость участия – 50 сомов.

В квартирном забеге соревновались 15 женщин и 18 мужчин.

Главная цель соревнования "Nomad Sport Home Run" - пропаганда здорового образа жизни и приобщение населения к активным занятиям физической культурой и спортом. А также поддержание физической формы в период пандемии коронавируса.

Интересно, что соревнование проводилось удаленно: каждый бегун пробегает дистанцию - 1 километр у себя дома. Для этого участнику соревнования необходимо было с помощью рулетки измерить внутри своего дома (квартиры) участок длиной в 2,5 метра и отметить его указательными конусами или пластиковыми бутылками, выслав организаторам подтверждаю информацию об измерении трассы. Таким образом, у участника будет сформирован пятиметровый круг.

- Идея пришла с введением карантина и необходимостью самоизоляции. Но даже в таких условиях для спортсменов и любителей бега очень важно сохранять хорошую физическую форму. Некоторые спортсмены как местные, так и зарубежные начали делиться своими видео о домашних пробежках и среди них есть те, кто пробежал даже 42 километра и больше. Поэтому мы решили устроить такие соревнования среди всех желающих, - сказала маркетолог компании Nomad Sport Айгерим Моношбекова.

В день старта участники соревнования пробежали 200 кругов по 5 метров в беговой форме и выслали полный видеоотчёт организаторам.

Пока организаторы не определились с итогами, так как для этого необходимо пересмотреть все присланные видеоотчеты. Но уже известно, что награждение будет проводится среди спортсменов с 1 по 5 место среди мужчин и женщин. Размер призового фонда зависит от количества участников. Вся сумма регистрационных взносов будет использована в качестве призового фонда.

Итоговые результаты публикуются на сайте www.nomadsport.net 17 апреля.