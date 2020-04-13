Боронов о продлении ЧП: "Нам нужно время"

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге 13 апреля объяснил, почему Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 предложил президенту Сооронбаю Жээнбекову продлить режимы чрезвычайной ситуации по стране и чрезвычайного положения в отдельных районах.

"Заболевших коронавирусом в стране становится больше. Это показывают цифры. И чтобы полностью изучить, исследовать всех контактировавших с зараженными, нам нужно время", - отметил он.

По словам Боронова, поиск контактировавших с больными коронавирусом на контроле Республиканского штаба. Так, с 5 февраля по 13 апреля общее количество проведенных анализов на COVID-19 составило 24 тысячи 895.

"На сегодня по стране круглосуточно работают 9 лабораторий. Они обрабатывают до 1500 проб в день. Проблемы с дефицитом реагентов решены и специалисты в полной мере ведут работу", - сказал первый вице-премьер.

Также Боронов заверил, что проблем с обеспечением населения продуктами питания нет.

"Мы каждый день мониторим цены на продукты питания. Также оказывается помощь уязвимым слоям населения. В частности, предусмотрено порядка 10 тысяч тонн муки", - сообщил Кубатбек Боронов.

Режим ЧП на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области был введен 25 марта до 15 апреля.

В среду, 15 апреля, Жогорку Кенеш соберется на заседание для принятия решения по вопросу продления или отмены ЧП.