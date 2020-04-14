В Якутии кыргызстанец из-за коронавируса предстанет перед судом

В городе Алдан Республики Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении уроженца Кыргызстана. Как рассказали в региональном МВД, этот человек, возможно, инфицированный коронавирусом, не принял должных мер, чтобы обезопасить окружающих.

Вместе с супругой он прибыл из Москвы в Якутск, а затем отправился в Алдан. У обоих заподозрили коронавирус, однако, несмотря на множество предупреждений и рекомендаций, предписание Роспотребнадзора, мужчина нарушил режим самоизоляции и продолжил работу на центральном рынке. Предварительно установлено, что он посещал общественные места и контактировал с большим количеством граждан.

О данном факте, выступая на брифинге, сообщил и глава республики Айсен Николаев. Он назвал ситуацию в Алданском районе "наиболее сложной". "Это серьезная опасность для людей, которые контактировали с ним, были на рынке. Сейчас в Алдане проводятся мероприятия по закрытию этого рынка, выявлению всех лиц, бывавших там", – подчеркнул Николаев.

"На данном этапе удалось их установить и изолировать в обсерватор. Сам подозреваемый находится на лечении в инфекционном отделении

Алданской центральной районной больницы"- отметили в региональном МВД.

Его отделом по Алданскому району в отношении 49-летнего уроженца КР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания".

Согласно этой статье, нарушение таких правил, "повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий", наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами или лишением свободы на тот же срок.