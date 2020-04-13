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Первый вице-премьер КР извинился перед медицинскими работниками

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- Оксана Гут
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Первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов на брифинге принес свои извинения медицинским работникам.

"Я официально приношу извинения медицинским работникам. Ранее мое выступление на брифинге в социальных сетях было воспринято неправильно, я не озвучивал имён. Если сказанные слова задели ваши честь и достоинство, я еще раз приношу свои извинения. Мы плотно работаем с медиками и видим всю ответственность. Мы понимаем вашу преданность и ценим это", - сказал первый вице-премьер-министр.

Он также отметил, что вопрос обеспечения средствами индивидуальной защиты медицинских работников находится на контроле у Республиканского штаба.

Кроме того, Боронов сообщил, что решением специальной комиссии средства, поступившие на счет министерства здравоохранения выделены на доплату медработникам, привлеченным к борьбе с коронавирусом, закупку необходимого оборудования и медицинских средств.

Напомним, ранее вице-премьер Кубатбек Боронов заявил, что медицинский сотрудник инфекционной больницы в Оше заразился COVID-19 не во время работы, а после тоя, который устраивал один из вернувшихся с умры кыргызстанец. Позже медики опровергли это заявление.


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URL: https://www.vb.kg/387143
Теги:
Кубатбек Боронов, Кыргызстан, врачи, коронавирус
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