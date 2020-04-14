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Органы пробации не оставили на произвол судьбы своих клиентов

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- Нина Ничипорова
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Как сообщили VB.KG в Министерстве юстиции КР, сотрудники межрегионального управления департамента пробации по Бишкеку, Чуйской и Таласской областям провели благотворительную акцию для клиентов пробации, оставшихся без дохода во время чрезвычайной ситуации, объявленной в Кыргызстане для преодоления пандемии Сovid-19.

Сотрудники департамента пробации передали семьям своих подопечных солидный пакет продуктов – муку, картофель и другие овощи, масло, макаронные изделия и даже печенье.

Также психологи органов пробации города Бишкека готовы оказать бесплатную психологическую помощь соотечественникам, находящимся в обсервации или на карантине на территории столицы. Соответствующее письмо было направлено в оперативный штаб по отслеживанию ситуации с коронавирусом в Кыргызстане.

Напомним, департамент пробации Министерства юстиции был создан в начале прошлого года после вступления в силу с 1 января 2019 года Закона "О пробации". Закон предоставляет возможность более гуманного наказания, не связанного с лишением свободы для лиц, совершивших нетяжкие преступления. Пробация дает шанс человеку исправиться, оставаясь на свободе. Сотрудники органов пробации помогают оступившемуся трудоустроиться, восстановиться на учебе или как сейчас поддержать, чем могут в нынешней непростой ситуации.

Кстати, сотрудники Министерства юстиции перечислили однодневную заработную плату – 345 тысяч сомов на специальный счет Минздрава по борьбе с коронавирусом. А министр юстиции Марат Джаманкулов – свой месячный оклад на тот же счет.


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URL: https://www.vb.kg/387147
Теги:
заключенные, Кыргызстан, Помощь, коронавирус, Министерство юстиции
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