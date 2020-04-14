В Новосибирске продлили оплату за проживание 132 кыргызстанцам

Из-за отмены чартерного рейса авиакомпании "Сибирь" (S7) по маршруту Новосибирск - Бишкек - Новосибирск, запланированный на 11 апреля 2020 года, в гостиницах российского города остаются 132 кыргызстанца, проживание и питание которых оплатила Миссия МОМ в Кыргызстане.

Как отмечают в МИДе, из-за пандемии коронавируса вылет пассажиров в ближайшее время невозможен.

- Сегодня положительно решены вопросы пролонгации оплаты за проживание 132 граждан Кыргызстана при финансовой помощи Миссии МОМ в КР и обеспечения питанием со стороны Кыргызской диаспоры в Новосибирской области. Кроме того, проведено обследование четырех человек в клинике "Андар", принадлежащей выходцу из Кыргызстана, - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.

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