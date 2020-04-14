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В Новосибирске продлили оплату за проживание 132 кыргызстанцам

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- Нина Ничипорова
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Из-за отмены чартерного рейса авиакомпании "Сибирь" (S7) по маршруту Новосибирск - Бишкек - Новосибирск, запланированный на 11 апреля 2020 года, в гостиницах российского города остаются 132 кыргызстанца, проживание и питание которых оплатила Миссия МОМ в Кыргызстане.

Как отмечают в МИДе, из-за пандемии коронавируса вылет пассажиров в ближайшее время невозможен.

- Сегодня положительно решены вопросы пролонгации оплаты за проживание 132 граждан Кыргызстана при финансовой помощи Миссии МОМ в КР и обеспечения питанием со стороны Кыргызской диаспоры в Новосибирской области. Кроме того, проведено обследование четырех человек в клинике "Андар", принадлежащей выходцу из Кыргызстана, - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.

Генконсульство продолжает работать в круглосуточном режиме в составе Специального штаба при Посольстве КР в РФ. Консультацию можно получить по телефону: +79607812324 (+ватсап) или по электронной почте: konsulsib.kg@mail.ru.


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URL: https://www.vb.kg/387148
Теги:
аэропорт, миграция, Россия, Кыргызстан, коронавирус, МИД
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