МВД КР: За ночь были задержаны 46 нарушителей комендантского часа

На 14 апреля за нарушения комендантского часа на территории

городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области с 20.00 до 7.00 по всей республике в территориальные органы внутренних дел доставлены 46 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Кроме этого, 9 автомашин водворены на штрафстоянку.

Из них:

в городе Бишкек- 40,

г.Джалал-Абад – 6,

В Кара-Сууйском районе, Ноокатском районе, Сузакском районе и г.Ош не зарегистрированы нарушителей комендантского часа.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 2518 нарушителей.

МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и комендантского часа.

"В этой связи, просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких", - говорится в сообщении.