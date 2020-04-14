МВД КР: За ночь были задержаны 46 нарушителей комендантского часа

На 14 апреля за нарушения комендантского часа на территории
городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области с 20.00 до 7.00 по всей республике в территориальные органы внутренних дел доставлены 46 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
Кроме этого, 9 автомашин водворены на штрафстоянку.
Из них:
в городе Бишкек- 40,
г.Джалал-Абад – 6,
В Кара-Сууйском районе, Ноокатском районе, Сузакском районе и г.Ош не зарегистрированы нарушителей комендантского часа.
Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.
За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 2518 нарушителей.
МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и комендантского часа.
"В этой связи, просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких", - говорится в сообщении.