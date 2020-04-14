В Кыргызстане выявлено еще 11 зараженных COVID-19. Итого - 430 человек

На 14 апреля выявлено еще 11 новых случая заражения COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Из новых случаев:
Бишкек – 8
Чуйская область – 1
Джалал-Абадская область – 2.
Среди новых случаев 6 женщин, 5 мужчин.
Всего подтвержденных случаев COVID-19 на сегодня 430.
В частности:
Джалал-Абадской области – 93
Ошской области – 128
г.Ош – 59
Чуйской области – 28
г.Бишкек – 77
Баткенской области – 5
Нарынской области – 34
Иссык-Кульской области – 6.
Из зарегистрированных положительных случаев – 230 женщин, 200 мужчин.
За сутки из стационара выписано 4 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 в Джалал-Абадской области (Ала-Букинская ТБ), при выписке результаты анализов отрицательные. Всего за все время выписан с выздоровлением по стране 71 пациент.
Всего с 5 апреля поступило образцов на исследование – 27 013.
Проведено исследований – 26 147, из них за сутки – 1 019.
Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 –7 100
Из них близкие контакты (I категория) – 1 417, другие контакты (II категория) – 5 683.
На сегодня в обсервации по Кыргызстану находится 974 человека.