В Кыргызстане выявлено еще 11 зараженных COVID-19. Итого - 430 человек

На 14 апреля выявлено еще 11 новых случая заражения COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Из новых случаев:

Бишкек – 8

Чуйская область – 1

Джалал-Абадская область – 2.

Среди новых случаев 6 женщин, 5 мужчин.

Всего подтвержденных случаев COVID-19 на сегодня 430.

В частности:

Джалал-Абадской области – 93

Ошской области – 128

г.Ош – 59

Чуйской области – 28

г.Бишкек – 77

Баткенской области – 5

Нарынской области – 34

Иссык-Кульской области – 6.

Из зарегистрированных положительных случаев – 230 женщин, 200 мужчин.

За сутки из стационара выписано 4 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 в Джалал-Абадской области (Ала-Букинская ТБ), при выписке результаты анализов отрицательные. Всего за все время выписан с выздоровлением по стране 71 пациент.

Всего с 5 апреля поступило образцов на исследование – 27 013.

Проведено исследований – 26 147, из них за сутки – 1 019.

Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 –7 100

Из них близкие контакты (I категория) – 1 417, другие контакты (II категория) – 5 683.

На сегодня в обсервации по Кыргызстану находится 974 человека.