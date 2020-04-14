Мечты сбываются: "Газпром Кыргызстан" повысил цены на газ

Тариф на природный газ на апрель 2020 года для населения республики составил - 17,6 сома за 1 кубометр, для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и НсП - 21,3 сома за кубометр. Об этом сообщается на сайте "Газпром Кыргызстан".

В феврале стоимость кубометра газа для населения составляла 15,3 сома за кубометр, для промышленных предприятий 18,6 сома за кубометр.

"Изменение цен в сравнении с предыдущим месяцем связано с ростом официального курса доллара, который по состоянию на 1 апреля составил 82,2 сома за доллар, при утверждении стоимость на газ на март курс составлял 69,85 сома за доллар", - поясняют в компании.

Отмечается, что рост цены соответствует требованию приказа Госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса. Согласно документу ОсОО "Газпром Кыргызстан" обязано ежемесячно осуществлять перерасчет тарифов на природный газ в части покупной стоимости по официальному курсу сом/доллар, устанавливаемому Национальным банком в начале каждого месяца.

Согласно новым расценкам, переплата за газ с каждого кубометра составит 2,3 сома для населения и 2,6 – для предприятий. Мы подсчитали, насколько больше придется платить за газ семье из четырех человек. В среднем семья из четырех человек в месяц расходует 120 кубометров природного газа с учетом отопления. Если по февральским тарифам счет за газ составлял 1 тысячу 836 сомов, то в апреле он вырастет на 279 сомов (по новому тарифу 120 кубометров обойдутся в 2 тысячи 115 сомов).

Отметим, мы не нашли норм потребления природного газа на сайте "Газпром Кыргызстан". Для расчетов взяты нормативы, указанные на сайте ставропольского регионального отделения "Газпром Россия".

В Кыргызстане, подобные нормы на сегодня законодательно не определены. На сайте Министерства юстиции есть лишь утратившее силу постановление правительства "Об упорядочении потребления природного газа населением КР". Согласно этому документу, датированному 1996 годом, норма потребления на одного человека составляет с учетом отопления 29 кубометров газа.