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Кожошев об экономике после пандемии: Кризис - время новых возможностей

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- Екатерина Улитина
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Пандемия рано или поздно закончится, страны и люди начнут возвращаться к нормальной жизни. Экс-министр экономики КР, Председатель Госфиннадзора Арзыбек Кожошев рассказал VB.KG как может измениться экономика Кыргызстана, и на что следует обратить внимание для ее реабилитации.

- Делать прогнозы об экономической ситуации сложно, так как точно неизвестно какой ущерб понесет экономика. Ясно, что потери и последствия будут тяжелыми. Официально говорят о сотнях миллионах долларов, но я думаю, будет больше, возможно намного больше. Экономику после пандемии по своим масштабам можно сравнить с послевоенным временем, когда экономика в коллапсе, внешнеэкономические связи дают сбой и каждая страна остается со своими проблемами, - говорит Кожошев.

По его мнению, каждая страна будет ставить свои национальные интересы выше коллективных в Евразийском экономическом союзе в ближайшее время наметится именно такая тенденция.

- У нас и раньше возникали трудности с нашими партнерами по вопросам свободного передвижения товаров. Первое время после пандемии эта тенденция будет сохраняться и даже может усилиться. Каждая страна будет проводит политику протекционизма. И нам следует также придерживаться этой стратегии. Очевидно, что настало время переформатировать и диверсифицировать национальную экономику, но при этом, по моему мнению, лучше оставаться членом в ЕАЭС. Для стран с малой открытой экономикой, зависимых от импорта, проще быть частью большого экономического союза, - продолжил Арзыбек Кожошев.

Он отмечает, что Кыргызстан окажется в сложной ситуации: на потери собственной экономики будут накладываться последствия глобального кризиса, который будет нести отрицательный мультипликативный эффект и набирать обороты.

- Больше всего пострадает малый и средний бизнес. Больше других пострадают компании, которые работают в сфере туризма и обслуживания. Большой удар придется на сектор строительства. В первую очередь необходимо обратить внимание на продовольственную безопасность страны и на сельхозпроизводителей, которые работают в этой сфере. Кыргызстан вполне может обеспечивать себя на 100% пшеницей, сахаром, мясом, масло и продукцией птицеводства. Этим сферам сейчас необходимы долгосрочные кредиты и льготы, а государство должно гарантировать покупку их продукции, - отмечает экономист.

Еще одна тенденция посткарантинного времени - возвращение трудовых мигрантов. Это приведет к неизбежному росту безработицы в стране и усилению социальной напряженности, соответственно необходимы меры социальной защиты уязвимых слоев населения.

- Кризис - это время новых возможностей и требует принятия нестандартных мер. В таких условиях необходима консолидирующая национальная идея. Таким национальным экономическим проектом мог бы стать строительство ГЭС Камбар-Ата 1, 2, Этот проект может вдохновить и сплотить население, обеспечить людей работой и дать всей стране перспективу для роста экономики. Кроме того, я бы предложил создать антикризисный фонд, на базе государственного бюджетного резерва, где будут аккумулироваться привлеченные средства для поддержки бизнеса. Должны быть созданы постоянно-действующие страновые группы, чья задача будет заключаться в улучшении торгового баланса со странами, с которыми мы активно торгуем, - продолжил Арзыбек Кожошев.

При этом экономист уверен, что помочь экономике в кризисное время могут не только международные доноры и инвесторы. Внутри Кыргызстана есть довольно мощный потенциал.

- Экономике нужен антикризисный план и кризис-менеджеры, которые будут его реализовывать. Сейчас разработан документ, который охватывает собой ближайшие три месяца, но я думаю, правительству уже нужно думать о плане на более длительный срок – от года до трех лет. Эти меры должны включать в себя механизмы поддержки отечественного бизнеса, налоговых льгот, сокращения бюрократических барьеров и привлечения инвестиций, при этом инвестиции не обязательно должны быть иностранными. У Кыргызстана есть собственный инвестиционный потенциал. Так, на счетах в комбанках в виде депозитов хранятся порядка 153 млрд. сомов, которые могли бы если не спасти, то существенно поддержать экономику. Но, для этого нужно, чтобы население поверило властям и их намерениям, - считает Арзыбек Кожошев.

При этом он подчеркивает, что самая ближайшая и важная цель – это не допустить дальнейшее распространения вируса и снять ограничения и дать возможность экономике заработать в полную силу.


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URL: https://www.vb.kg/387155
Теги:
Арзыбек Кожошев, налоги, правительство, экспорт, безопасность, Кыргызстан, экономика, коронавирус, карантин
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