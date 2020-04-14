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В КР коронавирусом заражены 40 детей. Как протекает у них болезнь

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- Бакыт Стамов
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У троих младенцев, инфицированных COVID-19, заболевание проходит легко. Об этом на брифинге 14 апреля сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он сообщил, что заражение малышей произошло от близкого контакта с родными. На сегодня у них нет клинических проявлений коронавирусной инфекции (это температура, кашель). Дети находятся под наблюдением медиков, получают соответствующее лечение.

"В целом весь мир озадачен это проблемой, проводятся исследования. Они пока какие-то отрывистые, системных данных нет. Во всяком случае, из рекомендаций ВОЗ мы знаем, что в детском возрасте болезнь может проходить легко, даже незаметно. Мы в Кыргызстане не наблюдаем тяжелых случаев поражения инфекцией детского организма", - заявил Усенбаев.

По данным Минздрава КР, из 430 пациентов 40 зараженных COVID-19 - это дети до 15 лет. В том числе три младенца до 1 года.

до 15 лет - 40 детей (в том числе 3 малыша до 1 года)

16-19 лет - 12 человек

20-35 лет - 106 человек

36-55 лет - 162 человек

старше 56 лет - 110 человек.

В тяжелом состоянии находятся 13 человек, из них 9 - в реанимации.


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URL: https://www.vb.kg/387156
Теги:
дети, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Минздрав
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