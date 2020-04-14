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Девушку, скандалившую с патрулем, заключили в СИЗО-1

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- Екатерина Улитина
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Девушка, которая скандалила на улице с милицейским патрулем арестована за хулиганство. Об этом сообщили в комендатуре Бишкека. По решению Октябрьского суда Бишкека она проведет в СИЗО-1 15 дней.

Нарушительницей порядка оказалась девушка 1997 года рождения. Ее остановили милиционеры в районе пересечения улиц Юнусалиева и Суеркулова из-за отсутствия медицинской маски. Однако, девушка стала нецензурно выражаться в адрес сотрудников милиции и "применила физическую силу в отношении сотрудника милиции".

"Она начав выражаться нецензурной бранью, не подчинялась законным требованиям сотрудника милиции, грубо нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, стала вести себя агрессивно, где оказав сопротивление, применила физическую силу в отношении сотрудника милиции.

На девушку возбуждено уголовное дело по статье 266 Уголовного кодекса.


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URL: https://www.vb.kg/387160
Теги:
ГУВД, хулиганство, Бишкек, Кыргызстан, карантин
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