Премьер-министр и торага ЖК выступили за продление режима ЧП

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 апреля, встретился с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и лидерами парламентских фракций страны. Сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации и мерах по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны, усилению поддержки медиков и всех лиц, задействованных на передовой в борьбе против инфекции.

Отмечено, что тенденция заболеваемости граждан за последние дни говорит о преждевременности снятия ограничений на непосредственный социальный контакт среди населения.

Торага Жогорку Кенеша и премьер-министр подчеркнули целесообразность продления режима чрезвычайного положения в отдельных городах и районах страны.

Лидеры парламентских фракций озвучили ряд предложений правительству в части поддержки предпринимательства, социально-уязвимых слоев населения, стимулирования экономики в случае продления чрезвычайного положения.

Также обратили внимание на усиление обеспеченности медицинских работников средствами индивидуальной защиты, минимизацию бюрократии при обеспечении оперативной работы Республиканского оперативного штаба по доставке адресной помощи нуждающимся и обеспечению медиков необходимыми средствами.

Президент Сооронбай Жээнбеков еще раз отметил, что первоочередным вопросом в сложившейся ситуации является безопасность и охрана здоровья граждан.