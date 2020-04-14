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Премьер-министр и торага ЖК выступили за продление режима ЧП

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- Оксана Гут
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Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 апреля, встретился с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и лидерами парламентских фракций страны. Сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации и мерах по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны, усилению поддержки медиков и всех лиц, задействованных на передовой в борьбе против инфекции.

Отмечено, что тенденция заболеваемости граждан за последние дни говорит о преждевременности снятия ограничений на непосредственный социальный контакт среди населения.

Торага Жогорку Кенеша и премьер-министр подчеркнули целесообразность продления режима чрезвычайного положения в отдельных городах и районах страны.

Лидеры парламентских фракций озвучили ряд предложений правительству в части поддержки предпринимательства, социально-уязвимых слоев населения, стимулирования экономики в случае продления чрезвычайного положения.

Также обратили внимание на усиление обеспеченности медицинских работников средствами индивидуальной защиты, минимизацию бюрократии при обеспечении оперативной работы Республиканского оперативного штаба по доставке адресной помощи нуждающимся и обеспечению медиков необходимыми средствами.

Президент Сооронбай Жээнбеков еще раз отметил, что первоочередным вопросом в сложившейся ситуации является безопасность и охрана здоровья граждан.


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URL: https://www.vb.kg/387162
Теги:
президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Мухаммедкалый Абылгазиев, коронавирус, карантин, Сооронбай Жээнбеков
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