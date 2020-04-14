Масалиев: Не надо быть пророком – завтра ЖК одобрит продление ЧП

В связи с тем, что сегодня в 13 часов был обнародован президентский Указ о продлении чрезвычайного положения на территории городов Бишкек и Ош, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, города Джалал-Абад и Сузакского района Джалал-Абадской области до 30 апреля 2020 года, депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев эксклюзивно для VB.KG выразил мнение, что продление ЧП будет одобрено и на завтрашнем пленарном заседании ЖК.

Исхак Абсаматович, ваш прогноз – как проголосует ЖК насчет продления ЧП?

- Ну, тут не надо быть пророком, чтобы понять: мы завтра соберемся и согласимся.

Вы лично во сколько завтра придете на заседание Жогорку Кенеша?

- Во сколько бы оно ни началось, я лично буду в здании Жогорку Кенеша как обычно, в 9 часов 30 минут утра.

Но как раз дело в том, что в СМИ уже несколько дней как появились сообщения о начале пленарного заседания 15 апреля в 10.00 вместо положенного по Регламенту начала в 9.30. Интересно, зачем вам, законодателям, по мелочам нарушать действующий Регламент?

- Если начнется в 10.00, то, возможно, в связи с решением каких-то технических вопросов. Это не принципиально, принципиальнее то, что срок действия введенного на период с 25 марта по 15 апреля 2020 года ЧП истечет только в полночь с 15 на 16 апреля. То есть время есть еще. Надо внимательно посмотреть текст принятого нами постановления. Вряд ли мы технически ошиблись.

Но есть вопрос очень принципиальный. Закон о ЧП гласит, что во время действия режима ЧП деятельность Жогорку Кенеша не может прерываться. А многие депутаты взяли и разъехались по стране, занялись (не хочется верить, что ради самопиара накануне парламентских выборов?) раздачей гуманитарной помощи. Без них разве нельзя раздать – пусть от имени такого-то депутата?

- Все можно сделать. Но, к большому сожалению, есть элемент того, что избиратели часто хотят смотреть, как тот или иной депутат помогает им. Да и мы, депутаты, взяли до 15 апреля как бы перерыв именно для оказания помощи на местах. Это нормально.

То есть вы прогнозируете, что, возможно, с 15 апреля ЖК возобновит пленарные заседания?

- Возможно, и так. Да, в принципе мы должны продолжать работать. Но какой это будет карантин, если 120 депутатов и еще более тысячи сотрудников ЖК сгруппируются в одном месте, в одном здании? Нонсенс будет какой-то, а не карантин.

Так, может быть, стоит часть этих уважаемых сотрудников аппарата ЖК перевести на удаленный режим работы?

- Да, части сотрудников можно участвовать в подготовке законопректов в удаленном режиме. Завтра будем об этом говорить.

Однако, "закон суров, но таков закон". Как все-таки быть с требованием закона, что деятельность ЖК во время чрезвычайного положения не может прерываться? Разве смысл закона о ЧП не в контроле за деятельностью исполнительной власти во время ЧП?

- Ну, дело в том, что деятельность ЖК выражается и во встречах с избирателями, и в работе парламентских комитетов. А смысл закона в том, чтобы законотворческая работа не останавливалась.