"Газпром Кыргызстан" возвращает мартовские тарифы на газ

ОсОО "Газпром Кыргызстан" решил вернуть тарифы на газ на прежний уровень. Об этом сообщается в рассылке компании.

Отмечается, что решение о продлении тарифов, действовавших в марте, на апрель принято с учетом сложившейся социально-экономической ситуации, связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции и приостановлением экономической активности. А также по итогам консультаций с правительством КР.

Таким образом, тариф на апрель 2020 года устанавливается на следующем уровне:

для населения республики - 15,59112 сом за 1 м3; для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и НсП - 19,00221 сом за 1 м3, без учета НсП1 – 18,83405 сом за 1 м3.

Таким образом, в апреле текущего года будут действовать тарифы, установленные в марте 2020 года. Поясняется, что полученные убытки от курсовой разницы будут покрыты компанией.

Отметим, что ранее стало известно, что тариф на природный газ на апрель 2020 года для населения республики был поднят 17,6 сома за 1 кубометр, для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и НсП - до 21,3 сома за кубометр. Об этом сообщается на сайте "Газпром Кыргызстан". Изменение цены "Газпром Кыргызстан" объяснил пересчетом в связи с изменением курса доллара.

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