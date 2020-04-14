Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

"Газпром Кыргызстан" возвращает мартовские тарифы на газ

194  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОсОО "Газпром Кыргызстан" решил вернуть тарифы на газ на прежний уровень. Об этом сообщается в рассылке компании.

Отмечается, что решение о продлении тарифов, действовавших в марте, на апрель принято с учетом сложившейся социально-экономической ситуации, связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции и приостановлением экономической активности. А также по итогам консультаций с правительством КР.

Таким образом, тариф на апрель 2020 года устанавливается на следующем уровне:

  1. для населения республики - 15,59112 сом за 1 м3;
  2. для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и НсП - 19,00221 сом за 1 м3, без учета НсП1 – 18,83405 сом за 1 м3.

Таким образом, в апреле текущего года будут действовать тарифы, установленные в марте 2020 года. Поясняется, что полученные убытки от курсовой разницы будут покрыты компанией.

Отметим, что ранее стало известно, что тариф на природный газ на апрель 2020 года для населения республики был поднят 17,6 сома за 1 кубометр, для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и НсП - до 21,3 сома за кубометр. Об этом сообщается на сайте "Газпром Кыргызстан". Изменение цены "Газпром Кыргызстан" объяснил пересчетом в связи с изменением курса доллара.

.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387170
Теги:
газ, тарифы, цены, Газпром Кыргызстан, Кыргызстан, экономика, коронавирус, Газпром
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  