Гражданин Кыргызстана умер не из-за отмены рейса в аэропорту Новосибирска

Как пояснили в МИД КР со ссылкой на Генеральное консульство Кыргызской Республики в Новосибирске, опубликованная в СМИ информация о смерти гражданина С.А., 1977 года рождения в аэропорту Новосибирска, не соответствует действительности.

По данным департамента информации внешнеполитического ведомства, он умер не из-за отмены рейса в Бишкек. Наш гражданин временно проживал в Новосибирске, где проходил курс лечения в медицинском учреждении, и умер в результате тяжелой онкологической болезни. При содействии кыргызской диаспоры в Новосибирской области он захоронен на мусульманском кладбище Новосибирска.

Генеральное консульство призывает СМИ Кыргызстана опираться только на официальные источники информации, чтобы не вводить общественность в заблуждение.