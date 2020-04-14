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Гражданин Кыргызстана умер не из-за отмены рейса в аэропорту Новосибирска

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- Нина Ничипорова
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Как пояснили в МИД КР со ссылкой на Генеральное консульство Кыргызской Республики в Новосибирске, опубликованная в СМИ информация о смерти гражданина С.А., 1977 года рождения в аэропорту Новосибирска, не соответствует действительности.

По данным департамента информации внешнеполитического ведомства, он умер не из-за отмены рейса в Бишкек. Наш гражданин временно проживал в Новосибирске, где проходил курс лечения в медицинском учреждении, и умер в результате тяжелой онкологической болезни. При содействии кыргызской диаспоры в Новосибирской области он захоронен на мусульманском кладбище Новосибирска.

Генеральное консульство призывает СМИ Кыргызстана опираться только на официальные источники информации, чтобы не вводить общественность в заблуждение.


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URL: https://www.vb.kg/387172
Теги:
аэропорт, Россия, Кыргызстан, Мигрант, коронавирус
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