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Страны ЕАЭС усилят взаимодействие против коронавируса

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- Евгений Денисенко
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Президенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России подтвердили готовность к продолжению сплоченной работы для устранения негативных последствий пандемии COVID-19. Об этом они заявили в совместном заявлении, принятом по итогам их встречи, состоявшейся 14 апреля в режиме видеоконференции.

Президенты подчеркнули важность сохранения достигнутого уровня интеграционного сотрудничества и дальнейшего экономического развития государств ЕАЭС, обеспечения социальной и макроэкономической стабильности в них, поддержания деловой и инвестиционной активности.

"Твердо убеждены, что борьба с пандемией COVID-19 не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности. Призываем все государства поддерживать международное сотрудничество, укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции и неукоснительно следовать нормам международного права", - говорится в заявлении.

В нем также подчеркивается нацеленность на продолжение необходимого содействия друг другу, укрепление системы здравоохранения, проведение совместных научных исследований в области разработки средств профилактики, диагностики и лечения инфекций, совершенствование алгоритмов взаимодействия при реагировании на эпидемии.

Правительствам, центральным (национальным) банкам государств ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии дано поручение осуществлять скоординированные меры по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, укреплению экономического сотрудничества, сохранению стабильности функционирования внутренних, в том числе продовольственного, рынков, поддержке граждан стран Союза и бизнеса для преодоления негативных последствий пандемии COVID-19.

"Мы твердо уверены в том, что преимущества интеграции помогут нашим странам и народам достойно справиться с этим испытанием", - подчеркивается в совместном заявлении.


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URL: https://www.vb.kg/387175
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, президент, ЕАЭС, коронавирус, карантин
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