Хайп на нарушителях ЧП. Как записи милицейских съемок оказываются в сети?

Бишкекчане встали на защиту девушки, которая скандалила с сотрудниками правопорядка. Под поток ее отборной брани попали милиционеры, кыргызы, все остальные кыргызстанцы и даже президент. Видеозапись скандала каким-то образом попала в социальные сети и моментально стала вирусной.

Девушка, которой оказалось всего 22 года, за считанные минуты стала "звездой" интернета. Общественность ожидаемо отвечала на ее оскорбления той же монетой, щедро одаривала малоприятными эпитетами о ее поведении, одежде, внешности и родителях. Звучали даже призывы найти ее и как следует воспитать.

Впрочем, нашлись и те, кто пожалел девушку: запись велась не с начала инцидента и мы не знаем, что происходило и в каком тоне велась беседа до того, как сотрудник начал снимать.

Смена симпатий кардинально изменилась на следующий день, когда стало известно, что молодая особа стала фигуранткой расследования по статье "Хулиганство" уголовного кодекса. По решению суда в отношении нее избрана мера пресечения – арест на 15 суток. И это еще цветочки. Окончательный приговор может быть куда серьезнее: штраф до 300 тысяч сомов или даже тюремный срок от 2,5 до 5 лет.

В практике правоохранительных органов статья "Хулиганство" считается довольно тяжелой. Например, в 2018 году ее применили к женщине, которая избила до состояния комы собственного ребенка, по ней же проходили члены ОПГ, которые избили в Ошской области бывшего спортсмена Тологона Рахманберди уулу. Теперь в один ряд с членами преступных группировок и агрессивных родительниц встала 22-летняя бишкекчанка с плохими манерами.

Но настоящий повод для возмущения вызвала даже не строгость статьи закона, а тот факт, что видеозапись кто-то намерено слил в интернет. На видео девушка спрашивает:

- Вы это будете это выкладывать?

- Нет, снимаем для себя, - уверено говорит голос за кадром, судя по всему принадлежащий сотруднику силовых структур, а через несколько часов видео оказывается в свободном доступе.

Правозащитница и гражданский активист Клара Сооронкулова на своей странице в социальных сетях написала, что сотрудникам пора запретить сливать подобные видео в интернет:

"В таких условиях озлобленность людей будет расти с каждым днём. Надо разъяснять блюстителям порядка, что нельзя провоцировать агрессию и вызывать конфликт. Возможно, нужно менять стиль и методы обращения с населением, предельно культурно и терпеливо, максимально снисходительно. И запретить сливать в публичное пространство видео о фактах нарушений. Вряд ли это будет способствовать росту доверия к органам внутренних дел", - написала она.

Поддержала юную бунтарку депутат Ирина Карамушкина

- То они полком милиции и вооружённым спецназом мирных граждан ломают ,чтоб не выступали против того беспредела ,что творится во власти, то ищут блогеров, кто правду рассказал о преступниках во власти ,то вот таких депрессивных людей выводят "на чистую воду"- вот она бравада! – написала депутат.

Тем временем …

Во время действия чрезвычайного положения правоохранительные органы активно осваивают возможности мультимедиа. (Видимо, как и говорили в МВД преступность существенно снизилась). Например, ГКНБ почти ежедневно публикует видеозаписи с извинениями граждан за ту или иную информацию, опубликованную в интернете. Время от времени, кстати, оказывается, что информация была абсолютно правдивой, а людей просто заставили зачитать текст на камеру.

Сотрудники правопорядка пошли еще дальше, теперь в сети регулярно появляются записи об их работе на постах и во время патрулирования районов.

На прошлой неделе все обсуждали беседу правоохранителей с Каныкей. Юная девушка вышла на прогулку без маски и в ультракоротких шортах. Не успели остыть страсти, как подоспел новый "горячий" выпуск с новой героиней. Конечно, сама по себе съемка в общественном месте не запрещена законом, но в случае, если такую запись в интернет "сливает" сотрудник органов, это обязательно расследуется и пресекается. По крайней мере, так было раньше...

В комендатуре Бишкека тем временем объяснили, что не имеют понятие кто и как "слил" запись в интернет. И судя по всему, этот вопрос их мало волнует. Действительно, не до этого, сейчас. Столько людей без маски и маршрутного листа гуляют.

Кто еще?

За последние недели наблюдается всплеск оскорбительных выступлений граждан.

1. Даниел Ажиев. Арестован на два месяца по обвинению в разжигании межэтнической или межрегиональной вражды. Он сам выложил в Инстаграм видео, на котором оскорблял кыргызстанцев.

2. Каныкей. Бишкекчанка вышла на пробежку без паспорта, маршрутного листа и маски.

3. Жительница Джалал-Абада назвала кыргызстанцев вонючками. Позже она извинилась.